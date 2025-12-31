66歲曹西平離世…「傳奇歌后」悲慟發聲了！

娛樂中心／李筱舲報導



資深藝人曹西平於29日深夜驚傳在台北市三重住處離世，享壽66歲。消息傳出震驚演藝圈，許多星友感到十分惋惜與不捨，透過社群平台表達對他的思念。昨（30）日，74歲傳奇歌后黃鶯鶯得知消息後，也在社群感性發聲：「圈內難得的直率與真心」，祈願曹西平一路好走。





曹西平離世「74歲傳奇歌后」不捨致哀 她悲慟發聲：圈內難得的真心、一路好走！

曹西平先前曾在臉書分享1982年與黃鶯鶯在新加坡廣播電台的珍貴合照。（圖／翻攝自臉書粉專《曹西平的粉絲愛團》）

曹西平生前曾在臉書發文，表示自己非常景仰前輩黃鶯鶯，盛讚「她就是經典，她就是傳奇」。他讚黃鶯鶯不論是駕馭國語還是英文歌，都有她獨特風格，更形容她的嗓音猶如「空靈飄浮在空氣之中」，談吐更是輕聲細語，是一位極具涵養的歌手。曹西平曾感性表示：「每次聽她的唱片專輯心裡都會非常平靜，讓人放鬆不少。」文中還附上兩人1982年於新加坡廣播電台的珍貴合照。

曹西平離世「74歲傳奇歌后」不捨致哀 她悲慟發聲：圈內難得的真心、一路好走！

黃鶯鶯在臉書寫下：「圈內難得的直率與真心」，祈願曹西平一路好走。（圖／翻攝自曹西平臉書）

如今曹西平離世，也讓黃鶯鶯倍感不捨。她在臉書寫下：「圈內難得的直率與真心。曹西平，一路好走。R.I.P」。貼文曝光後，許多歌迷和粉絲留言哀悼：「太令人震驚，雖走的突然，但留給我們都是快樂的回憶，不受病痛折磨走的灑脫，願安息！」、「那句醜八怪深留人心，2025年實在好感慨…」、「沒有比踏實過完一生還值得尊敬的。曹大哥，懷念您！」、「鶯鶯姐長情，相信他肯定銘記於心」。

