66歲曹西平驚傳離世！才嘆「一切交給老天安排」 最後貼文曝光

記者林汝珊／台北報導

資深藝人曹西平驚傳離世。（圖／翻攝自臉書）

66歲藝人曹西平向來有話直說，時常在社群與粉絲互動，不料30日深夜傳出在家中猝逝，被發現時，已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態。而他日前地震時才發文「一切交給老天爺的安排」，沒想到成最後動態。

曹西平日前才感嘆「一切交給老天爺的安排」。（圖／翻攝自臉書）

據了解，昨天深夜10時許，新北市119接獲報案，新北市三重區河邊北街某民宅內有民眾疑似疾病已無生命徵象需要協助，消防救護員到場後發現，患者已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，現場家屬為乾兒子，經過家屬確認放棄急救。而該名死者竟是被暱稱為台灣西城秀樹、四哥資深藝人曹西平。

1227地震後，曹西平才在臉書發文，「我都不會跑我就是坐在那裡我不會動，一切交給老天爺的安排」，表示該發生就發生了，想多了也沒有用，「到了這個年紀了有什麼好想的，很多事情越看就越淡，什麼都不太重要了，天災人禍誰又可以躲得過呢」，未料隔沒多久竟傳出憾事。

