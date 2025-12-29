66歲曹西平驚傳離世！2前天才發文：ㄧ切交給老天爺安排

【緯來新聞網】66歲資深藝人曹西平28日有感7.0強震，才在臉書上發文，還曬出一桌美食，煩惱年菜，未料昨晚（29日）傳出離世消息，消息一出震驚眾人。據悉，曹西平乾兒子報案表示曹西平在家中因病過世，救護人員到場後發現患者已死亡多時。

曹西平驚傳病逝！（圖／翻攝提供）

曹西平時常在臉書上分享日常，前幾天地震也第一時間報平安，直呼「快嚇死了」，隨即提到經歷921大地震，變得淡定都不會跑，「我就是坐在那裡我不會動，一切交給老天爺的安排」，沒想到才過一天就傳出噩耗。



據悉，昨深夜10點，曹西平發現曹西平在家中因病過世，救護人員到場後發現患者已死亡多時，經家屬同意不送醫，交由警方處理，其疑似是因內科疾病引發的死亡。



曹西平出道超過40年，過去常上遍各大通告節目，拿著邊吹邊喊「你這個醜八怪」，說話直接卻風趣，獲得不少粉絲喜愛。如今傳出死訊，記者今（30日）向其乾兒子查證，對方至截稿前尚未做出回應。

