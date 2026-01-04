66歲曹西平驚傳驟逝！影界大老吳宗憲心痛 醫：獨居時代單身者必學自保
演藝圈再傳令人心碎的噩耗！資深藝人曹西平驚傳在寒冬深夜於家中驟逝，享壽66歲。新北市消防局接獲曹西平乾兒子報案，破門後發現他已倒臥臥室明顯死亡。消息一出震撼各界，與他交情深厚的演藝圈大哥大吳宗憲聽聞死訊後更是當場痛哭，無法接受這位老戰友就這樣孤獨離去，留給好友粉絲無限的悲痛與遺憾。
乾兒子破門驚見憾事，寒冬失聯成永遠遺憾
這起憾事發生在12/29晚間，曹西平的乾兒子因為連續幾天聯繫不上乾爹，加上近期氣溫驟降擔心發生意外，便主動前往三重區河邊北街的住處查看。沒想到在無人應門的情況下破門而入，赫然發現曹西平倒臥在臥室地板上，救護人員到場檢視後發現他身體已經有屍斑且明顯死亡。
看更多：Ella曝爸媽天天傳早安圖！她一定堅持回這句 公開維持感情祕訣
地震文成最後絕響，一代「哨子哥」人生謝幕
這突如其來的消息讓演藝圈與粉絲措手不及，因為就在傳出死訊前一天（12/28），曹西平才剛在臉書發文。當時他提到對宜蘭規模七點零強震非常有感，還分享了一桌豐盛美食的照片，並樂觀地寫下經過921大地震洗禮後，遇地震就是坐在那裡不動，一切交給老天爺安排。沒想到這段豁達的文字竟成絕響，才過一天就傳出離世消息，粉絲紛紛湧入臉書留言表示不敢置信。
自稱和曹西平走紅期「同一個年代」的衛福部草屯療養院醫師沈政男在臉書上懷念曹西平的一生。他說，曹西平縱橫演藝圈超過40年，是一代人的共同回憶。於1982年出道的他，以《野性的青春》、《熱情的姑娘》等動感歌曲走紅歌壇，與當時的包偉銘、陽帆並列為當紅唱跳偶像，甚至被譽為台版「西城秀樹」。
後來他轉戰綜藝界，手拿哨子吹哨並大喊「你這個醜八怪」成為經典招牌動作，他曾透露帶哨子是因為早期節目來賓眾多，為了在混亂中維持秩序才隨身攜帶，直率風格深受觀眾喜愛。
曾陷憂鬱恐懼孤獨死，昔日預言竟成真
雖然在螢光幕前總是充滿活力，但曹西平晚年卻飽受孤獨感的折磨。他曾因父親與摯友阿凱相繼離世，情緒遭受巨大打擊而陷入嚴重憂鬱症，一度選擇獨自前往泰國生活逃離傷心地，後來因在異地因語言不通感到更加無助返國。
他曾在節目中悲觀感嘆，如果哪天安息了，恐怕沒人知道他是誰，甚至擔心離世多日也難以被發現，沒想到他自己的預言竟成真。
沈政男分析，曹西平雖然近年來常在社群分享美食與生活，看似振作，但其實內心深處仍隱藏著對人生的感嘆與無奈。尤其許多長期單身者與父母同住，感情深厚，一旦父母過世，那種頓失依靠的孤獨感會倍增，若無適當的心理支持，很容易陷入情緒低谷。
台灣步入超高齡社會，獨居成新常態
曹西平的離世，也揭開了台灣社會即將面臨的嚴峻課題。台灣是全球少子化最嚴重的地區之一，人口老化速度驚人。許多人選擇不婚不生，或者因各種原因成為單身者。沈政男醫師認為，隨著年紀增長，像曹西平一樣的「獨居長者」將不再是少數，而是未來社會的普遍現象。
這類族群在年輕時可能因為工作，社交生活仍很活躍，但步入中老年後，缺乏家庭系統的支持，一旦發生健康突發狀況，往往面臨求助無門的困境。醫師提醒，獨居並不等同於與世隔絕，但在生理機能逐漸退化的過程中，必須要有意識地建立起自己的「安全防護網」。
看更多：退休住哪最聰明？全台十大熱門養生村排名 費用一次看！入住必查8件事
獨居者必學自保術，建立「連結」是關鍵
面對無法避免的獨居趨勢，沈政男醫師呼籲，單身或獨居者必須未雨綢繆。
首先是建立規律的社交連結，不要因為退休或年紀大就封閉自己。無論是老同學、老同事，或是鄰居、社團朋友，都應該保持定期聯繫。可以約定好每天或每周的固定時間互報平安，這不僅是情感交流，更是生命安全的保障。
沙鹿光田醫院呼吸治療科主任暨老年醫學科醫師黃俊雄也表示，獨居者要善用科技與社福資源。現代科技發達，獨居者可配戴智慧手錶監測跌倒或心率異常，或在手機設定緊急聯絡人捷徑。
若符合資格，也可申請社福單位的關懷訪視或緊急救援連線系統。不要覺得麻煩別人而不好意思開口，適度的依賴與連結，是成熟生活態度的一部分。
歲末年終多關懷，一句問候能救命
曹西平的乾兒子因為「幾天聯繫不上」而前往查看，雖然未能挽回生命，但也顯示出人際連結的重要性。黃俊雄醫師提醒，歲末年終氣溫變化大，是心血管疾病的好發期，大家應多關心身邊的獨居親友。
如果身邊有獨居的長輩或朋友，不妨多打一通電話、多傳一則訊息，甚至主動邀約吃飯。對於獨居者而言，主動走出家門，參與社區活動或培養興趣，找到心靈的寄託與支持的力量，是避免陷入孤獨死陰影的最佳解方。願曹西平一路好走，也盼他的故事能喚起社會對獨居者的重視與關懷。
看更多：退休族擁7千萬拒請孫吃飯？專家曝故事背後有洋蔥 「這樣做」安住兩代的心
◎ 圖片來源／翻攝自曹西平臉書
◎ 資料來源．諮詢專家／沈政男醫師．黃俊雄醫師
更多健康2.0報導
《功夫》神祕乞丐袁祥仁逝！行走困難仍敬業拍戲 醫揭1痰色快就醫
王夢麟曾想捐腎、眼角膜卻酒駕送辦！醫：體內有酒精器捐難過關
川普自曝吃超量阿斯匹靈25年！台大醫：效果差不多、副作用卻更高
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 21
阿妹跨年演唱遭出征 名醫怒轟：有需要被青鳥羞辱嗎？
醫師蘇一峰今（2）日在社群平台臉書發文指出，天后張惠妹過去曾因在陳水扁執政時期領唱國歌遭對岸封殺，損失鉅額代言。如今她回台東舉辦跨年演唱會，卻遭「青鳥」陣營批評，甚至將其演唱會預算與其他爭議事件類比，引發網路熱議。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 155
台東跨年封神！拿3500萬標案「張惠妹的他」說話了 醫轟青鳥：憑什麼羞辱天后
2026全台跨年晚會大車拚，台東《東！帶我走》在沒有主持人、沒有冗長的長官致詞及廣告，全由大咖歌星串場演唱，演出幾乎零冷場，被網友一致封為全台最強跨年晚會，當天直播在線人數甚至突破20萬人次。台東跨年晚會封神後，拿下3500萬的標案，但資本額僅20萬的公司也引發討論，而拿下標案「野聲音娛樂」幕後老闆正式這場精彩晚會幕後最大的推手，天后張惠妹。 台東跨年晚......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 94
歐陽娜娜中國跨年出包！「NG畫面流出」中國網友不忍開嗆：聽不下去
大提琴才女歐陽娜娜在2025年的最後一夜，以「歌手」身分驚艷全場，當晚她在江蘇衛視跨年晚會上，搭檔大陸人氣歌手黃子弘凡，兩人在浪漫的玫瑰花車中甜蜜合唱《我的愛沒前奏》。不過網友驚見直播時「歌詞跟不上」，無情留言「聽不下去了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 28
大牙離婚阿廖師半年！跨年夜許願新戀情 被問再婚「6字回應了」
大牙（周宜霈）去年8月無預警拋出震撼彈，宣布已於前一個月與羽球教練「阿廖師」（廖勛威）結束5年婚姻，消息曝光後震驚一票網友。如今迎來新的一年，她也在跨年夜吐露心聲，許下對新戀情的期待，引發熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 20
五月天遭酸「為什麼一年到頭開演唱會」 主唱阿信霸氣反擊全場嗨翻
五月天今年在台中陪伴歌迷一起奔赴2026年，在2026年的第一刻陪伴歌迷一起看90秒的煙火。網路上有人質疑，為什麼五月天要一直開演唱會？阿信在演唱會上回應質疑「有人說為什麼五月天一年到頭開演唱會，寫歌一輩子、練樂器一輩子，不開演唱會在家打電動喔！」讓全場觀眾嗨翻。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 125
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 1 天前 ・ 36
張惠妹台東跨年晚會封神！公司資本額20萬「卻拿3千萬案子」驚人背景曝
2026台東跨年晚會被網友封為全台最強，幕後最大推手正是天后張惠妹。演出不僅集結A-Lin、玖壹壹等超過10組重量級卡司，更由張惠妹親自擔任總導演，從節目節奏到舞台氛圍全面掌控，讓整場演出零冷場，成功掀起討論熱潮，直播在線人數甚至突破20幾萬人次觀看，承辦整場演出的公司背景也曝光了。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 60
司曉迪自爆「睡完所有頂流男神」 范丞丞、鹿晗半夜急發聲明
網紅司曉迪（iamroosie）於2日深夜開始，一連更新多則貼文，抖出曾與多名男藝人的感情經歷，並曬出對話紀錄或照片，其中包括林更新、范丞丞、鹿晗、蔡徐坤⋯等人。由於名單都是大咖級男神，瞬間引發熱議，范丞丞的工作室更是緊急在半夜三點發表聲明否認。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前 ・ 16
MLB》曾埋怨「浪費時間」！道奇主帥揭柯蕭、大谷破冰內幕
洛杉磯道奇隊兩大球星大谷翔平與柯蕭（Clayton Kershaw）之間的深厚情誼，近期成為熱議焦點。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）在東京電視台元旦播出的特別節目中，感性揭露這段從「誤解」走向「英雄惜英雄」的動人歷程，也為剛於2025賽季後引退的柯蕭，與接下道奇大旗的大谷翔平，留下完美的世代交替。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
花6990看蔡依林演唱會！她嘆「卻是990的視野」洩難忘體驗：還被噴口水
蔡依林（Jolin）一連3場「PLEASURE」世界巡迴演唱會，1日晚間在台北大巨蛋圓滿落幕，而她砸9億將大型動物道具搬進舞台，也成為大眾討論的話題。昨（2日）主持人「芳小如」則在社群中分享觀看演唱會的感受，不過她透露自己花$6990，「看到的卻是$990的視野」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 17
Jennie新年短髮鮑伯頭登封面！粉絲驚：這是于美人？
BLACKPINK成員Jennie近日以全新造型驚豔粉絲與時尚圈。《V Magazine》於1日曬出她最新封面，只見她一改招牌長髮，換上俐落短鮑伯頭，配上浮誇妝容與復古服裝，再度展現百變魅力。然而，有網友歪樓表示，有幾張照片讓人聯想到于美人與音樂製作人陳珊妮，「我以為是陳珊妮老師」、「一秒看成于美人」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 2
台東跨年A-Lin狂跳針「東！帶我走」 爆笑場面網笑翻：要多醉啦～到底～
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導台東跨年演唱會《東！帶我走》請來張惠妹、A-Lin、戴愛玲等大咖歌手輪番上陣，與觀眾歡慶2026到來。其中張惠妹和A-Lin...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
被曹西平暗戀30年！陳亞蘭驚訝揭互動：當時可能會考慮
66歲資深藝人曹西平去年底於家中離世，讓許多人相當不捨。回顧曹西平生平，他這些年來未婚無子，更幾乎沒傳緋聞，僅有曾在節目被爆料暗戀陳亞蘭30年。而今（3）日陳亞蘭出席歌仔戲實境節目《女俠俱樂部》開鏡記者會，被問及此事也做出回應。曹西平生前曾在節目上提到，見到陳亞蘭時有小鹿亂撞的感覺，過去還跟龍千玉說自由時報 ・ 20 小時前 ・ 17
清算逾200次慘賠7.2億！ 黃立成沒在怕：將回來當大哥
淡出演藝圈、近年全力投入Web3與加密貨幣市場的「麻吉大哥」黃立成，2025年在幣圈歷經前所未有的震盪。隨著高槓桿操作遇上市場劇烈波動，他在短短一年內遭清算超過200次，帳面損失估計高達2,288萬美元，折合新台幣約7.2億元，成為華語幣圈最受矚目的話題人物之一。昨（1）日黃立成在社群平台高調喊話將回歸「當大哥」。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 26
蔡依林跨年最終場自嘲「秀逗」！突唱周董這首歌激喊：全場反應比較大
天后蔡依林（Jolin）昨（1）日於台北大巨蛋完成「Pleasure」演唱會最終場，適逢跨年檔期，她在舞台上演唱多首出道以來的經典代表作，其中由周杰倫為她創作的〈說愛你〉再度掀起全場高潮。由於蔡依林與周杰倫過去曾因「雙J戀」緋聞引發高度關注，相關選曲與現場反應也讓不少歌迷聯想到過往話題，成為演唱會後討論焦點之一。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
超ㄎ一ㄤ金句連發！A-Lin「那魯one」變2026洗腦神曲 原唱發聲了
2026台東跨年晚會《東！帶我走》集結多位原住民歌手，網友大讚今年台東縣的跨年晚會封神，「天生歌姬」A-Lin金句連發，被點播《那魯灣情歌》時，A-Lin一段即興改編「那魯one那魯two」，更意外引發網路熱議。對此，原唱人于立發聲了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
邵雨薇跨年喝茫！醉倒吳慷仁懷裡 他超甜反應曝光⋯網喊：太閃了
邵雨薇與吳慷仁，愛情長跑9年依舊甜蜜、感情相當穩定。今（2）日凌晨，邵雨薇在社群平台 IG 分享跨年趣事，自嘲在跨年夜關鍵時刻「直接喝到斷片」，並曬出一張醉倒在吳慷仁懷裡的照片，瞬間閃瞎一票網友。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
陳明真化身最暖媽祖！曝10年前「北港求子神蹟」喜獲雙胞胎
陳明真化身最暖媽祖！曝10年前「北港求子神蹟」喜獲雙胞胎EBC東森娛樂 ・ 18 小時前 ・ 8
網美囂張喊「頂流全睡完」！網酸：男神新年全挫在等
新年才剛開始，娛樂圈卻已掀起風暴，中國網美司曉迪突在元旦後「手撕娛樂圈」，自稱掌握多名頂流男神私密內幕，瞬間引爆網路，相關男星工作室接力闢謠，被網友戲稱是「開年最大型公關演練」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 8