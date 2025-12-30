66歲曹西平驟逝！製作人憶生前通話：很親切的前輩

郭彥伶過去曾與曹西平有過合作。（圖／記者沈芳宇攝）





66歲資深藝人曹西平昨（29）日深夜驚傳於家中猝逝，消息曝光後震驚演藝圈，不少藝人發聲哀悼，而實境節目《百分之一相對論》製作人郭彥伶過去也曾與他在八點檔《甘味人生》中有過合作，今（30）日她出席北投試玩活動，談及此事也吐露與曹西平的交情。

郭彥伶透露，10多前曾打電話邀請曹西平客串《甘味人生》，本以為一般人第一次通話都不會聊太多，但曹西平非常親切的跟她分享理念及生活故事，她提及，對於曹西平的印象就是很親切也很照顧後輩的前輩，即便只有通過電話，也能感受到他的親切。

至於爸爸、知名製作人郭建宏對於曹西平死訊的反應，郭彥伶則表示，曹西平也跟爸爸有過交情，「大家應該都很震驚訝異」。事實上，曹西平死訊消息曝光後，演藝圈不少藝人都在社群發聲悼念，而他生前的招牌口頭禪「醜八怪」，如今也成為絕響。



