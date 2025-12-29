66歲曹西平一生落幕...生前深陷憂鬱症低谷「黑暗心聲」揭露心理狀態

〔記者邱奕欽／台北報導〕曹西平驚傳辭世享壽66歲，噩耗震撼各界，也讓他生前多次談及憂鬱症與人生低谷的文章再度被翻出，縱橫演藝圈近45年的他一路見證台灣歌壇變遷，晚年卻坦言曾被孤獨與「如果哪天走了，沒人知道」的恐懼吞噬，如今讀來格外沉重。

曹西平曾透露，因父親與摯友阿凱相繼離世，情緒受到極大打擊，一度陷入嚴重憂鬱症，自己更曾因此選擇獨自前往泰國生活，卻在異地愈發感到無助，悲觀哀嘆「如果有天我安息了，也不會有人知道我是誰...」憂心因語言不通，且人生地不熟，即便離世也難以被發現，爾後他選擇回到台灣，試圖調整生活步調，並逐步走出極端負面的想法。

如今，曹西平的這段剖白讀完更是顯得格外沈重，不少粉絲將此視為他當時心理狀態的真實寫照，也讓許多網友感受到他長期壓抑的孤獨感。回顧生前告白，曹西平曾坦言對「孤獨死」的恐懼，也反思人生終點的樣貌，不過隨著噩耗傳出，他在過往留下的這些低訴呢喃，也成為外界理解他內心世界的重要線索。

