66歲曹西平一輩子未婚！生前被狄鶯問「你是GAY嗎？」 他直球回7字

娛樂中心／台北報導

資深藝人曹西平日前才在社群聊起地震，感觸寫下「ㄧ切交給老天爺的安排」，不料如今卻傳出在家中離世消息，享壽66歲，消息傳出後令外界震驚與不捨。一生未婚的他多年前他曾上狄鶯的節目《今夜不流淚》，當時被狄鶯問為何不結婚，「你是GAY嗎？」曹西平直球回：「為什麼要回答妳？」

狄鶯曾問曹西平為何不婚。（圖／資料照）

曹西平多年前和李傑聖、已故藝人蔡頭、汪建民上《今夜不流淚》談男性私密話題，狄鶯問：「你現在有老婆嗎？」曹西平說沒有，狄鶯又追問：「你這麼老了還沒有娶老婆？」曹西平反問：「為什麼要娶？一個人也很快樂啊」，狄鶯又問：「你是GAY嗎？」聞此尷尬話題，曹西平沒猶豫，直接打臉說：「為什麼要回答妳？」引來一旁來賓爆笑，狄鶯也沒好氣、不知道接什麼，說：「我只是好奇而已。」

而曹西平生前以歌手身分走紅，當年被譽為「台灣西城秀樹」，成為綜藝節目常客後講話風格嗆辣，常常飆罵一句「醜八怪」成為許多觀眾心中的經典。曹西平也與「前嫂嫂」台語歌后龍千玉私交甚好，是他唯一的「親人」。龍千玉的親弟弟江志豐今天得知噩耗時，則擔憂「龍姐會承受不了這件事。」

