66歲沈春華自爆害怕走日本地鐵站！脫隊回飯店下秒尷尬了

沈春華害怕走日本地鐵站，脫隊回飯店下秒尷尬了。（示意圖: shutterstock／達志）

66歲前主播沈春華近日到日本旅行，先前意外體驗到桃園機場新開放的第三航廈，大讚候機室新穎明亮，還透露現場有聖誕裝飾增添過節氣氛。不過，她日前自爆在日本地鐵站迷路，原本只是想提早回飯店，但她選擇靠友人帶路，沒事先做功課，下秒尷尬說：「人生有些迷途，其實是自己有意造成的。」

沈春華16日在社群分享到日本旅遊的趣聞，表示只要一走進日本地鐵站，就會感到害怕，因為路線實在太複雜，到處都有指標、出口，腳步卻越走越遲疑。有一次她與友人吃完大螃蟹，想脫隊直接回飯店休息，由於有旁人帶路，她便放下注意力，完全沒研究返程路線，結果一行人就在售票機前卡關。

廣告 廣告

她進一步透露，一行人原本以為要搭JR回大阪，但看了JR的路線圖發現票價跟去程對不上，這才知道她們搭的根本不是JR，而是大阪地下鐵，就連目的地都不是眾人所想像的。後來順利買票、搭車，好不容易解開一個大謎團，可下一步又要煩惱出口在哪裡，飯店在哪裡。

在偌大的梅田車站，沈春華依稀記得「中央北口」是往飯店的方向，「於是我把這四個字寫在牛皮紙袋上，拿去問站務人員，才終於走回飯店」。對此，她坦言這趟旅程本想依賴友人，所以沒有企圖理解地鐵的結構，也沒有替自己和友人多做一點準備，怎料就剛好上演一段日本地鐵的迷途記。

最後，沈春華學到教訓：「迷途，往往不是因為世界太複雜，而是我們選擇少看一點、多依賴一點。你可以不準備，但那不代表不會付出代價」，還笑說當大家看到飯店大門出現在眼前時，可以想像當下有多開心。貼文曝光後，引來不少網友熱烈回應，「日本yahoo map其資訊比Google map 來得仔細，建議去日本時使用」、「好有趣又累人的經驗」、「日本電車記數字標記比較容易」、「梅田站是大魔王」、「就有人在台北火車站出口一樣迷失方向呢」。

更多中時新聞網報導

送別坣娜 夫曝她最後一年失語失明

新北耶誕城演唱會 人父歌手齊聚

陳漢典誇Lulu性感火辣撒喜帖備戰婚宴