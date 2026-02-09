66歲經典綠葉王車保羅 傳健康亮紅燈臉頰瘦到凹陷

〔記者林南谷／綜合報導〕香港資深演員車保羅今年66歲，入行逾40年，憑其獨特的外型和精湛演技，演過不少經典「綠葉」角色，在香港受封「綠葉王」，自參與中國綜藝節目《無限超越班》而人氣急升，目前大多留在中國發展。

港媒報導，近日網路流傳車保羅穿上財神裝照片，卻讓不少粉絲感到擔憂其身體狀況。照片可見，車保羅穿上一身喜慶的財神裝，頭戴精緻戲帽，但臉部卻顯得異常消瘦。車保羅的雙頰嚴重凹陷，顴骨突出，與過往相比簡直判若兩人，狀態似乎有些憔悴，讓網友直呼「瘦到脫相」，留言盼他工作之餘，也要注意健康。

廣告 廣告

車保羅身高190公分，因外形而令角色受到很大限制，且因收入不高，而一度轉行。車保羅小學畢業後，曾做過麵包製作學徒、戲院帶位員、燈光音響及工程技術員、大樓維修、裝潢、保全、醫院雜工、搬運工人，更在中英街邊境受聘任健康監察員。

目前車保羅除拍戲及短視頻劇集外，也以明星之姿擔任導遊身份，帶團到各景點遊覽。

【看原文連結】

更多自由時報報導

77歲雷洪「昔日6妻妾」一夕都跑光！農曆春節行程不藏了全公開

《世紀血案》導演徐琨華停工道歉！忽略警總之孫身分：傷害林義雄

向親中勢力說NO！要高市早苗撤「台灣有事說」 中道岡田克也落選

寇世勳向林義雄一家道歉！喊話《世紀血案》劇組：停止製作

