66歲藝人曹西平驚傳猝逝！生前唯一親人是「資深台語歌后」 2人關係曝光

資深藝人曹西平縱橫演藝圈多年驚傳驟逝，享壽66歲，消息一出震驚外界。由於乾兒子聯繫不上曹西平，29日深夜10時報案吐露曹西平在家中猝逝，經消防救護員到場確認，曹西平已明顯死亡多時，經家屬同意不送醫，現場交由警方處理。曹西平生前透露，台語歌后、前嫂嫂龍千玉，待人始終真誠，是他唯一的「親人」。

據悉，29日深夜10時許，新北市119接獲報案，新北市三重區河邊北街某民宅內有民眾無生命徵象，消防救護員到場後發現，患者已明顯死亡，身上出現屍斑呈現僵硬狀態，現場家屬為乾兒子，經過家屬確認放棄急救，死者為資深藝人曹西平。

曹西平在11月27日全台發生地震後，還發文寫下「嚇死人好大的地震，大樓好像要倒下來了，你們有感嗎？嚇死我了」，才隔一天，就傳出曹西平在家中過世。

曹西平曾在臉書感性寫下，在演藝圈深耕多年，「我們都知道演藝圈有情有義的人並不多」，台語歌后同時也是自己前嫂嫂的龍千玉，待人卻始終真誠，如今更是自己唯一的「親人」。

事實上，龍千玉21歲時曾與曹西平三哥曹南平結婚，不過這段婚姻僅維持7年劃下句點；不過龍千玉與「前小叔」曹西平依舊維持友好關係，時常聚會吃飯，龍千玉發片時，他還會前往站台相挺，可見到兩人的好交情。

