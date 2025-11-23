66歲銀霞抗癌曝近況憶李小飛 自認口才不好仍受邀當主持人
資深玉女、甄珍的胞妹銀霞過去以一首〈蘭花草〉走紅，近年她傳出醫療糾紛並發現罹患卵巢癌，她過去搭檔資深武打小生李小飛今年6月因肝癌病逝，享壽76歲。銀霞最近在臉書曬出李小飛等人的舊照，回憶過去和不少帥氣男演員合作，如今想問候他們都不知道人在何方。
銀霞本月11日發文寫下：「年輕時與許多優秀英俊男演員合作！現在想問候他們都不知在哪裡？拍《江湖小浪子》與李小飛合作還記得他每次説『阿霞，來試戲』幾十年合作的朋友希望你們過得好！」。
或許是昨(22日)看金馬獎頒獎典禮有感，昨銀霞再發文說年輕時候愛音樂，但口才不算好，很珍惜過去有不少製作單位仍看重她，邀她去當大型活動主持人，包括金鐘獎、金鼎獎、亞太影展、金馬獎等，也很感謝當時搭檔的照顧，見此，粉絲回應：「當年會用英文主持的藝人真的不多，銀霞真的很強」、「民歌50，今晚有唱您的歌〈蘭花草〉」、「當年一直等著妳出現，後來看到妳主持，真的好開心」、「最喜歡妳，妳的唱片我都有買，年輕時最愛妳跟江玲」。
銀霞2020年控台大某陳姓醫師在2014年手術時，將她的卵巢癌誤診成巧克力囊腫，手術割除不完全，導致沒有第一時間進行即時治療、癌細胞擴散，但她在地方法院、高等法院都敗訴，最後到高等法院，2021年判決發回更審，讓銀霞備感欣慰。她一生未婚，曾被問是否有遺憾？她承認曾和圈外人相親，還傳被洛杉磯的醫生追求，但都只是朋友，銀霞說她只重視親人，「我人生沒有結婚、沒有小朋友，我一點都不遺憾」。
