66歲銀霞漂亮有氣質 去年台北榮總相遇邵玉銘

〔記者林南谷／台北報導〕前行政院新聞局長邵玉銘曾在1987年代表政府宣布台灣正式解嚴，7日病逝於台北榮總享壽87歲，消息傳出後，政媒圈震驚不捨，紛紛悼念這位見證並參與台灣民主轉折的重要人物。

台視前主播、資深媒體人葉樹姍昨也在世界女記者與作家協會中華民國分會的LINE群組轉述噩耗，指出邵玉銘為協會理事、資深會員靳秀麗夫婿，透露慈濟志工已前往榮總助念。

資深藝人銀霞亦在個人臉書發文曬出同框邵玉銘，照片中的銀霞勾著邵玉銘手寫下：「邵局長，去年我們在台北榮總門診門口相遇.....」

在銀霞曝光照片中，邵玉銘當時氣色極佳，網友則推崇銀霞不靠化妝，靠一身的氣質已經贏了很多女星，還有更多粉絲誇讚銀霞「氣色很好，姐姐您要多拍照給大家看喔」、「您還是很漂亮很有氣質」。

現年66歲銀霞本名章家興，1977年主唱電影主題曲〈秋詩篇篇〉紅遍台灣及星馬地區，1979年以《回答》專輯銷售破百萬，成為台灣知名校園民歌歌手，也贏得1980年代「最受歡迎校園民謠歌手」頭銜。

