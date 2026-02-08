66歲銀霞罕見露面！追悼前新聞局長邵玉銘 感慨去年才在榮總門口相遇

記者鄭尹翔／台北報導

銀霞發文追悼前行政院新聞局長邵玉銘。（圖／翻攝自臉書）

前行政院新聞局長邵玉銘曾於 1987 年代表政府宣布台灣正式解嚴，7 日病逝於台北榮民總醫院，享壽 87 歲。消息傳出後，資深民歌歌手銀霞第一時間在社群平台發文追悼，並曬出與邵玉銘的合照，感念這位見證並參與台灣民主轉型的重要人物，引發政媒圈與粉絲不捨。

銀霞在臉書貼出照片，畫面中她親暱勾著邵玉銘的手，並寫下：「邵局長，去年我們在台北榮總門診門口相遇……」短短一句話，道盡對故人的懷念，也讓不少網友感受到她真摯的情感，紛紛留言致哀。

這篇追思貼文也讓久未露面的銀霞近照曝光，意外成為討論焦點。許多粉絲驚喜表示她氣色良好、狀態依舊，留言大讚「不靠化妝、靠氣質就贏了」、「看起來精神很好，希望多分享近況」，也有人敲碗期待在民歌演唱會上再聽到她的美聲。

現年 66 歲的銀霞，本名章家興，是台灣民歌黃金年代的重要代表人物，唱紅《秋詩篇篇》、《蘭花草》、《蝸牛與黃鸝鳥》、《你那好冷的小手》、《偶然》、《陽光和小雨》等經典歌曲，也曾跨足電影與節目主持，深受不同世代歌迷喜愛。

銀霞的姊姊為影后甄珍（本名章家珍），姊妹倆在 1970、80 年代紅遍華語圈。近年銀霞逐漸淡出螢光幕，2022 年甄珍一度失聯，銀霞曾吐露獨自面對手術的煎熬，之後多分享舊照回顧演藝生涯。此次因追悼邵玉銘再度發聲，也讓外界重新關注她的近況。

