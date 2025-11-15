66歲阿北中樂透頭獎瞞妻偷享樂！半年後慘況曝光

國際中心／杜子心報導



許多人都曾幻想中樂透後就可以過著財富自由的日子。不過，一名66歲的日本退休男子S先生，在意外中了6億日圓（約新台幣1.2億元）樂透頭獎後，卻發現這筆巨額財富並未帶來他所期待的幸福。S先生在某次例行購買彩券時，竟意外中了頭獎，但他決定隱瞞妻子與家人，起初雖然過得很開心，但隨著時間過去他的內心卻充滿了無盡的焦慮與罪惡感。

剛拿到獎金時S先生開始四處旅行還買了新車。（示意圖，非當事人／民視新聞網資料照）根據日媒《The Golden Online》報導，S先生與妻子T女士均已退休，生活過得相當節儉，月收入約為30萬日圓（約新台幣6萬元），存款也只有5700萬日圓（約新台幣1140萬）。然而，中獎後S先生選擇隱瞞妻子只告訴她，自己「意外得了500萬日圓」來進行房屋裝修。隨後，他開始過上了所謂的「秘密奢華生活」，購買豪車、入住豪華飯店、前往各大溫泉旅館旅行。一開始他相當滿意他的奢侈生活，每一日都在奢華的享樂中度過。然而，這樣的快樂並未持久。隨著時間的推移，他開始感受到無法釋放的罪惡感。為了避免妻子發現，他甚至將新車停在遠離家的停車場，並穿著舊衣服裝作窮人，遠離社交場合，這些行為帶來了深深的孤獨與心理壓力，最終讓他難以承受。

S先生最後將剩餘的獎金投入了壽險保單。（示意圖，非當事人／民視新聞網資料照）

經過6個月的無止境的自我放縱與精神崩潰，S先生終於決定停止所有奢華消費，開始尋求專業的理財建議。在專家的幫助下，他將剩餘的獎金投入了壽險保單，受益人為妻子和子女。他坦言，這筆意外之財並未帶來他所期待的幸福感，反而成為了沉重的心理負擔。專家指出，類似S先生的情況並不罕見，所謂的「突得財富症候群」常常讓人感到迷失，尤其在缺乏正確金錢觀的情況下，意外的巨額財富反而會帶來更多的焦慮與困境。





