66歲阿北爽中1.2億樂透！裝窮騙人「爽過豪華生活」 隔半年後悔了

（記者洪承恩／綜合報導）日本一名66歲退休男子意外抱回6億日圓頭獎，本以為能圓年輕時壓抑的願望，卻因為選擇對家人隱瞞，悄悄開啟「秘密奢華」人生，最後反被巨額財富壓得喘不過氣，甚至出現失眠、罪惡感與生活失序，最終只得求助專家，把剩下的獎金全數轉進保單，感嘆「這筆錢沒有帶來幸福」。

根據《The Golden Online》報導，S先生與妻子T女士同齡，兩人靠每月30萬日圓的退休收入過日子，存款約5700萬日圓。某天他照例在咖啡廳看報、隨手買彩券，卻發現中了6億日圓。他不敢公開，只告訴妻子「意外拿到500萬日圓」，並以此名義進行房屋裝修。

示意圖／S先生中獎以後刻意裝窮，但換了豪車，還住高級飯店、跑遍景點，最終卻感到空虛。（擷取自免費圖庫Pixabay）

中獎後，S先生開始悄悄追求奢華，做出包括換豪車、住高級飯店、跑遍日本景點等行為，半年內花掉1800萬日圓。為了避免穿幫，他停車停很遠、刻意穿舊衣裝窮，還避開熟識的人脈圈。但這份躲躲藏藏的生活逐漸讓他感到空虛，加上對家人的愧疚浮現，讓他夜夜輾轉難眠，甚至常整天窩在家裡什麼也不做。

在心理壓力爆棚期間，他曾考慮把部分獎金捐出去，但又怕被妻子追問來源，只好作罷。最終，他向理財專家求助，在建議下把剩下的獎金全部轉入壽險保單，把妻子與子女設為受益人，希望能讓錢至少發揮穩定用途。

專家指出，這種因突如其來的巨額財富而產生焦慮、價值觀混亂的情況，被稱為「突得財富症候群」。不只彩券得主，連突然繼承大額保險金的人也可能面臨類似壓力。如果沒有足夠的情緒支撐與健全的金錢觀，巨額財富反而可能帶來更大的心理負擔。S先生回頭看這段經歷，也坦言「除了靠努力賺來的錢，意外得到的財富未必真的能帶來快樂」。

