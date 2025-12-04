66鮑正芳豪門婚變「斷聯女兒30年」 首度吐心聲：我真的放下了

〔記者李紹綾／台北報導〕66歲資深女星鮑正芳曾有兩段婚姻，和已故的「一代大俠」張振寰育有一子；而第一任豪門老公程萬遠則與她育有一名女兒。母女已斷聯近30年，她今(4日)受訪坦然說：「我知道她過得不錯就好了！」

鮑正芳出席「藝起愛非」公益活動。(記者李紹綾攝)

鮑正芳出席「藝起愛非」公益活動，台上看到遠從非洲而來、受援助的孩子們表演，讓她相當感動。說到自己的家庭，她也坦言現在孩子都長大了，「不用再掛心，真的很幸福」。

鮑正芳第一段婚姻只維持5年，女兒從小由前夫家扶養。她回憶最後一次見面，是女兒17歲的時候，如今女兒已經43歲。過去她因工作常在中國、台灣兩地奔波，女兒又長期住在國外，加上前夫家庭因素，母女見面並不容易。鮑正芳說，她不希望自己的想念造成對方生活困擾：「我跟她雖然是母女，但是她周邊還有其他的人，我不能因為自私的想法、非要見到她，和他們有抵觸或造成他們生活上的改變，我覺得不需要這樣，我知道她好就好了。」她也放心，因為前夫家境富裕，女兒的生活不會有問題。

鮑正芳笑說自己完全不急著抱孫。(記者李紹綾攝)

鮑正芳和張振寰的兒子，如今已30歲，人在中國工作，今年也悄悄登記結婚，對象是台灣人。鮑正芳笑說自己完全不急著抱孫：「如果生了願意讓我帶，我就帶一下；不願意讓我帶，我也OK；不生我也OK。」她認為年輕人的生活不該被長輩綁住。

聊到兩個孩子，鮑正芳滿是欣慰：「我覺得滿幸福的，我這2個小孩都沒有讓我擔心、煩惱過。」無論她工作再忙、再辛苦，孩子們始終貼心又省心，讓她感到相當感恩。

