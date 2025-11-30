66 歲的胡瓜崩潰 被70歲地方媽媽打敗

胡瓜帶領的《綜藝大集合》再傳捷報，勇奪「2025亞洲電視大獎」最佳綜藝節目主持人獎，讓世界看見台灣外景節目的魅力。胡瓜得知消息後心情激動，直呼能從眾多亞洲節目中脫穎而出，是「世界級肯定」。他感謝辛苦的外景團隊，「風吹日曬雨淋大家都拼命做」，更把最大功勞獻給觀眾與一路相挺的鄉親們：「有他們的參與，節目才會有最爆笑的火花。」

胡瓜。（圖／民視）

今年 66 歲的胡瓜與董至成率先下場示範，兩人一開玩就東倒西歪，尤其是第三關「溜溜球分海」完全抓不到訣竅，胡瓜整整一顆球都沒成功過，董至成也同樣亂成一團。賴慧如見狀提出「一起合作」的建議，要他們一人負責一側，但兩人依舊手忙腳亂，胡瓜忍不住懷疑：「我們有這麼癡呆嗎？」直到球正式滾下來，他和董至成還是一顆不成，最後只好放棄大喊：「算了算了！」現場笑聲炸開。

廣告 廣告

輪到媽媽們上場後，畫風瞬間反轉，七十多歲的參賽者個個沉著冷靜、節奏精準，手眼協調比兩位男星還好，讓主持群目瞪口呆。最後由當地媽媽奪下冠軍，胡瓜與董至成哭笑不得，只能互看對方苦笑：「回家要好好練手眼協調了！」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 裴璐

觀看更多相關影音