67是什麼意思？為什麼In and out要取消排隊號碼67號？2025最新流行語迷因

67是什麼意思？今（12日）天在Google搜尋「67」以後，會發現整個視窗畫面都在搖動，「67」也在青少年間爆紅，熱門程度，甚至讓線上字典Dictionary.com將67正式選為2025年度代表詞彙。67到底是什麼意思？為什麼美國速食店In-N-Out要特別取消排隊號碼「67」？Yahoo新聞帶你一次了解最新的2025流行語迷因。

67在青少年間爆紅，熱門程度甚至讓線上字典Dictionary.com將67正式選為2025年度代表詞彙。（圖片來源：Getty Images）

67是什麼意思？

正確的來說，67沒有特殊的意思，青少年的讀法為six-seven（六七），而非sixty-seven（六十七），這個詞一開始源自饒舌歌手Skrilla的歌曲「Doot Doot （6 7）」，最初是致敬費城第67街，但經過TikTok的影片推播助瀾後而爆紅。67無固定意義，無意義、無厘頭卻又無所不在，這種「三無」的詞彙，Dictionary.com認為具備「腦腐」（Brain rot）現象所有的特點。

有些青少年會用67來回應所有不想回答的問題，例如：「你今天開心嗎？」「67」。

每個時代的青少年都會想要創造一些大人聽不懂的新潮詞彙，有點類似2015年曾在台灣青少年間流行的「Yee」，67就是現在青少年的流行語。

「67」在Google上搜尋以後，會發現整個視窗畫面都在搖動。

67號為什麼在In and out的排隊號碼中被取消？

67的風靡程度，不僅在社群平台上，大量的創作者都創作與67有關的內容，任何手機剩下67％電量、上課老師數到67等等，任何可以和67扯上邊的內容都有人在拍攝，以迎合演算法獲得流量，

許多國外的青少年會聚集在美國速食店In-N-Out，等著店員叫到排隊號碼67號，當店員叫到67號時，整家店的青少年拿著手機歡聲雷動，尖叫歡呼，領到67號餐點的人更是如同大明星，在所有人高聲呼喊中，把餐點從櫃檯拿到座位。

但此舉也引發美國速食店In-N-Out的困擾，他們宣布取消67號，66號之後，會直接跳到68號，不再讓年輕人在「67號」上面大作文章。