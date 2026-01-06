67歲原民阿公為3孫撐起一個家 中分署「僱用獎助措施」助弱勢

67歲原民阿公為3孫撐起一個家，中分署運用「僱用獎助措施」助弱勢重返職場。（圖：中彰投分署提供）

為協助中高齡等弱勢求職者重返職場，勞動部推動「僱用獎助措施」，勞動力發展署中分署更培訓外展人員積極開發友善廠商，提供求職者個別化就業服務。67歲原住民長者「福哥」，因此迎來人生轉機，獨自扛起三名孫子扶養重擔的他，在員林就業中心媒合下，運用僱用獎助措施，進入金屬製造業擔任作業員，大大舒緩經濟壓力。

中彰投分署表示，親友眼中的福哥，本該在退休後含飴弄孫，卻因兒子與媳婦婚姻失和，三名年幼孫子，全數託付給他照顧。曾是貨車司機的他，112年退休後，將老年給付，用來償還房貸，有限的積蓄，很快被孫子的生活與教育開銷，消磨殆盡。65歲的他，再次走進就業服務台。

中彰投分署說，景氣尚未復甦、企業進用態度趨於保守，福哥求職路並不順遂。但芳苑就業服務臺並未放棄。透過外展人員主動與金屬製造業的在地公司溝通，說明僱用獎助措施，降低企業用人顧慮，成功為福哥爭取面試機會，順利錄取作業員。就職後，雇主也願意教導他如何修整和研磨金屬表面的技巧，讓他逐漸熟悉生產線作業，固定薪資也讓家中經濟逐漸回穩。65歲重返職場，為3個孫子撐起一個家，如今穩定再就業1年半，總算為家庭撐起希望。

中彰投分署指出，面對高齡化社會的挑戰，未來將持續連結更多企業端資源，推動中高齡與高齡者友善就業環境，促進勞動力再運用，讓更多像福哥一樣有工作意願、有生活責任的長者，能在職場中再次站穩腳步，也讓企業看見中高齡的職場價值與穩定戰力。若有就業需求，均歡迎洽詢中彰投分署轄下各就業中心。（寇世菁報導）