67歲女沒吃藥！靠「1招」逆轉糖尿病 醫驚奇：效果太好了

記者施春美／台北報導

台灣糖尿病患已超過256萬人。（示意圖／unsplash）

台灣糖尿病患已超過256萬人。醫師劉中平表示，其實，不用藥物也可以降低血糖，但要努力控制飲食。一名67歲女性曾有過數次的血糖升高，糖化血色素達6.9%(已達糖尿病)，但在努力飲食控制後，又迅速降回5.9以下、甚至5.5。這段期間她沒吃任何藥物，就可以讓血糖降低，「透過生活方式的調整，真的可以不吃藥降低血糖。」

中華民國心臟醫學會專科指導醫師、心臟內科醫師劉中平在其臉書表示，上述女子在民國111年、112年和113年，都各有一次突發性的血糖升高，超過6.3%，甚至6.9%，而在努力飲食控制後，又可以迅速降低回5.9以下。

廣告 廣告

一名67歲女性在過去曾數次的血糖升高，糖化血色素曾達6.9%，但努力飲食控制後，又迅速降低回5.9以下、甚至5.5。(圖／取自劉中平醫師的臉書)

劉中平表示，女子在這段期間並未服用任何藥物，就可讓血糖降低，而糖化血色素是平均3個月的血糖表現，所以這不是一、二天的生活調整而已。

劉中平表示，近年因為糖尿病的藥物效果很好，而讓患者忽略了飲食、運動和體重的影響，但不論是初期高血糖的患者、或用藥不好控制的患者，甚至是末期糖尿病的患者，非藥物以外的治療也很重要。

至於生活方式的調整，他表示，可減少含糖及高升糖指數(GI)的食物、加強有氧運動、適度減重，能讓減少降血糖藥物的藥量，且避免藥物失效，也可以避免很多糖尿病的併發症。「糖尿病是少數可以自己治療的疾病，患者請和醫師一起戰勝血糖。」

更多三立新聞網報導

逛完好市多見「1景象」 她秒楞：怎麼開車回家？網諷：台灣日常的風景

2026年長壽秘訣！「做好1事」最能防失智、病痛：不是運動

驚！「1黏著劑」竟可吃 一堆人讚翻：古早味零食

咖啡淺焙or深焙哪個好？醫揭「這款」能防脂肪肝、糖尿病

