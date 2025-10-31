67歲婦「無痛血尿」竟罹癌

▲有個案出現間歇性無痛血尿，檢查發現長了5公分腫瘤。（示意圖／取自Pexels）

[NOWnews今日新聞] 一向健康的67歲女士近期出現間歇性無痛血尿，原以為只是小問題，到醫院檢查後，發現左側輸尿管末端長了一顆5公分的腫瘤，造成腎水腫情形，後續確診輸尿管泌尿上皮癌。

台北慈濟醫院泌尿科主治醫師許竣凱提到，輸尿管是連接腎臟與膀胱的重要管道，負責將腎臟產生的尿液順利輸送到膀胱儲存與排出。

根據衛福部統計，泌尿上皮癌發生率每10萬人中約有40至50例。許竣凱說，臨床上，醫師會以尿液檢驗、膀胱鏡、超音波與電腦斷層進行診斷，排除泌尿道感染、輸尿管結石等會伴隨疼痛的血尿後，就要高度懷疑腫瘤的可能。

3情況成危險因子 醫：泌尿上皮癌症狀不明顯

許竣凱指出，長期吸菸、處於環境汙染及具家族史者都是危險因子，輸尿管泌尿上皮癌症狀並不明顯，常見表現為無痛性血尿，若置之不理，腫瘤可能造成阻塞及腎衰竭、或是逐漸擴散，甚至出現遠端轉移，危及生命。

泌尿上皮癌的治療方式多元，包括手術治療、化學治療、免疫療法及標靶治療等。許竣凱說，會視腫瘤期別、位置及腎功能等病況綜合評估，決定是否需要手術或採取其他治療策略。

許竣凱指出，以個案腫瘤位於下段輸尿管為例，在化療成效良好的情況下，只需切除病灶，再將膀胱提起與輸尿管相接，完成重建。若經完整切除，病人的五年存活率可達9成，但仍需定期追蹤，以降低復發風險。

許竣凱提醒，由於泌尿上皮癌症狀並不明顯，建議高風險族群應定期接受健康檢查，如出現血尿也應尋求專業醫師診斷，及早發現才能降低腎功能惡化與癌症擴散風險。

