67歲孔鏘右腳突染怪病！「纏身一年恐截肢」露面曝現況

孔鏘近年飽受糖尿病等疾病所苦。（圖／東森娛樂）





67歲資深樂隊老師孔鏘（莊永軒）出道超過40年，曾為《萬秀豬王》、《超級冰冰秀》等多個節目伴奏，不少經典綜藝都有他的身影，豈料，他近年飽受糖尿病、白內障等疾病困擾，健康狀況一度亮紅燈，對此，他今（5）日出席白冰冰歲末尾牙，透露身體現況。

孔鏘去年在節目中透露，他年初時右腳因不明原因腫脹，內心十分焦慮「超怕要被截肢」，如今時隔一年，他今出席尾牙時表示，目前還沒有找到病因，還曾雙腳都出現腫脹情況，最後決定跟糖尿病一樣與其共存，「不會讓我沒有辦法工作就好了」。

孔鏘去年右腳不明原因腫脹。（圖／東森娛樂）

孔鏘去年右腳不明原因腫脹。（圖／東森娛樂）

孔鏘提到，先前因為椎間盤突出發作，找了許多醫生也花了很多錢治療都沒有效果，一度痛到要開刀，最後透過50元的復健才好轉，「眼睛點眼藥水我都害怕了，何況開刀。」他也坦言，這輩子最怕看醫生，擔心會跟醫生吵架，先前一邊耳朵聽不見，到醫院看醫生後被破口大罵，「希望趁著今年衝刺工作，在工作生涯的晚期當中，留下一些好的作品。

至於工作及退休計劃，孔鏘則說目前節目錄影及演唱會已經滿檔到年底，還有人邀請他到廈門做直播，「反正現在工作是財富不自由，但身體要自由。」他也強調自己不會輕言退休，「我如果現在就說我要退休的話，一定很多人扁死我，最起碼我那個『老太后』老婆也不會准，所以幹到什麼時候，爽到什麼時候。」



