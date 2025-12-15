67歲學滑板、不染白髮，亮色穿搭像少女！活出「無齡感」不是裝年輕，而是永保生活熱情，眼神有光
我們常常太快替自己劃界線：30歲了該怎樣、50歲了不能怎樣、60歲了就該安分守己。
可是誰說年齡就等於你的標籤？為什麼活得有趣一定要年輕？當你開始忘記自己幾歲，開始為自己感興趣的事去學、去做，年齡就變得沒那麼重要了。
我一位朋友媽媽，今年67歲，卻活得比很多年輕人還精彩。
她不染白髮、不穿「中老年專用款」，一身亮色系穿搭，走在路上回頭率超高。平常上瑜伽課、攝影課，還加入旅行社自己揪團出國玩。你看著她，根本不會覺得她快70歲！不是因為她沒皺紋，而是她眼裡有光，生活裡有趣；這就是「無齡感」的魅力……
活出自己的「無齡感」
最近看到一個詞：「無齡感」，覺得太有感了，想跟大家聊一下。
所謂「無齡感」，不是不服老，也不是要假裝年輕，而是一種活出自我、活得精彩的態度。它不是你幾歲的問題，而是你「怎麼看待自己的年齡」這件事。
我想到一個人，一直讓我很佩服。她是我一個會計師朋友的媽媽，今年67歲，卻活得比很多年輕人還精彩。
她不染白髮、不穿「中老年專用款」，一身亮色系穿搭，走在路上回頭率超高。平常上瑜伽課、攝影課，還加入旅行社自己揪團出國玩。
她最常說的一句話是：「人到什麼歲數不重要，重要的是你有沒有在過自己想過的生活。」
去年她甚至跑去學滑板（有找專業的教練教喔），一開始她兒子說：「媽妳別鬧了，會摔斷腿啦！」結果阿姨她非常堅持，還真的學起來了，現在偶爾還在IG上發滑板影片（對，她有IG）。
你看著她，根本不會覺得她快70歲──不是因為她沒皺紋，而是她眼裡有光，生活裡有趣；這就是「無齡感」的魅力。
無齡感不是假裝年輕，是永保對生活的熱情
我們常常太快替自己劃界線：
30歲了該怎樣、50歲了不能怎樣、60歲了就該安分守己。
可是誰說年齡就等於你的標籤？為什麼活得有趣一定要年輕？當你開始忘記自己幾歲，開始為自己感興趣的事去學、去做，年齡就變得沒那麼重要了。
其實，我自己也一直在實踐這種「無齡感」的生活方式；像我今年一口氣考了三張金融證照，真的有點硬，工作時間已經很滿了，下班後還要念書，但我跟自己說：「只要你願意開始，永遠都不嫌晚。」
這句話我以前常寫在Po文裡，現在越來越覺得是真理。明年我還要繼續設定新的目標，想再進修我的日文、把英文學得更好。雖然我的時間很有限，但真的如人家常說的：「時間就像擠X溝，ㄧ定擠得出來。」
我不想等到哪一天才說「早知道」，也不想被年齡框住自己。即使是慢慢來，也好過停在原地。
「無齡感」不是不老，而是就算知道自己正在變老，也還是願意去追求、去嘗試、去讓生活變得更有意義。不是假裝青春，而是選擇永遠保持對生活的熱情。
無論幾歲都能活得漂亮又精彩
我很喜歡一句話：「人生永遠不會太晚開始。」無論你幾歲，請記得：你可以穿你喜歡的衣服、學你想學的東西、交你想交的朋友，過你熱愛的生活。只要你不放棄對生活的熱情，無論什麼年紀，都可以活得漂亮、活得精彩。
希望我們每個人，都可以活出自己的「無齡感」。
阿姨不是公眾人物，她同意我寫她的事情，是說我也真的滿擔心她溜滑板摔倒的，年長者真的禁不起摔，據說滑板好像被她兒子藏起來了，長輩們還是挑比較安全的興趣卡保險！
本文獲作者授權轉載，原文出處
