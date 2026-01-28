67歲廖偉凡消失台灣演藝圈20年現身 跨界生技業年收3百萬身分曝光

【緯來新聞網】經典歌唱節目《五燈獎》主持人廖偉凡，近年鮮少在台灣公開露面。昨晚他出席演藝工會尾牙時透露，這3年已將生活重心轉向居家照護百歲母親與生技產業。廖偉凡過去曾在中國主持發展近20年，直到疫情期間返台，親歷封城衝擊並目睹友人離世後，讓他更加珍惜與家人的相處時光。因不願再奔波且需照顧病母，他因緣際會受聘為生技公司顧問，至今已邁入第6年，年收入約300萬元，他更打趣自嘲是靠「人形立牌」賺錢。

廖偉凡消失台灣演藝圈20年，新冠疫情期間回到台灣。（圖／記者蕭宇涵攝）

廣告 廣告

談及家中百歲人瑞母親，廖偉凡流露出感性的一面。身為5個兒子中最受寵的一個，他坦言母親目前因病臥床且插管，已照護超過3年。他憶起剛返台接手照顧工作時，曾因手足無措而發生令人鼻酸又無奈的往事。某次與看護幫母親洗澡換衣時，患有譫妄症的母親因掙扎不慎將排泄物揮到他臉上。雖然當下與看護笑到趴在床上，但隨後他便落淚感嘆照護老人的不易。經過一年的調適與分工，目前家中安排兩名外籍看護輪流協助，他也嚴格要求居家環境整潔，確保母親獲得良好照顧。

廖偉凡出席演藝工會尾牙。（圖／記者蕭宇涵攝）

除了盡孝，67歲的廖偉凡對自我健康管理也毫不馬虎。他分享自己一週運動4天，雨天則在家超慢跑50分鐘。近日健檢除膽固醇稍高外，各項指標皆正常。他目前定居新竹，平時會前往清大散步，並遵循中醫師建議，運動後赤腳踩草地30分鐘進行日常保養。他直言，能親自陪伴百歲母親走過人生最後階段，是件非常慶幸的事，也讓他學會在照護壓力中尋找生活平衡。

更多緯來新聞網報導

寫給奧斯陸的情書 《關於夢》勇擒柏林金熊獎

NONO爆當朱海君經紀人賺錢！喜劇天王李國煌駁傳聞 曝好友暴瘦近況