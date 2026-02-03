67歲梁家輝《捕風追影》1打30！ SEVENTEEN文俊輝打戲致敬成龍

SEVENTEEN成員文俊輝挑戰高難度武打戲向成龍致敬。鴻聯國際提供

影帝梁家輝在《捕風追影》中飾演氣質冷冽、手段狠絕的幕後首腦傅隆生。其「瘋魔」演出令人不寒而慄！即使已67歲，梁家輝依然親自上陣完成「1打30」的高強度動作場面，展現慢刀割喉般的冷血狠勁與老戲骨的壓迫感。此外，梁家輝率領的「小狼團」更是片中大亮點，全員以「西裝暴徒」的形象打劫數億加密貨幣，狠帥程度讓影迷紛紛敲碗原班人馬拍攝續集。

此沙一人分飾兩角顛覆形象

「小狼團」成員陣容堅強，曾在《封神第二部》大放異彩的此沙，此次徹底顛覆過往的書生形象，留起粗獷鬍鬚一人分飾「熙蒙」與「熙旺」兩角，象徵同一靈魂的兩種極端。

梁家輝飾演的「狼王」傅隆生與這群養子之間錯位且充滿矛盾的情感結構，此沙坦言，角色在父與子的錯位關係中掙扎，試圖逃脫那種悲劇性的狼族宿命，演出過程非常具備挑戰性。

67歲梁家輝在《捕風追影》中1打30癲狂廝殺。鴻聯國際提供

文俊輝洗衣坊大展成龍式身手

SEVENTEEN成員文俊輝則飾演集團中的戰術策劃者胡楓，表面沉穩溫和，實則心思縝密，甚至在洗衣坊大戰中重現成龍經典的動作喜劇元素，讓影迷驚喜連連。

文俊輝表示，胡楓不僅要負責整體行動佈局，還得具備精準的偽裝與格鬥能力。梁家輝在片中形容這群養子是「註定要誤解愛的孩子」，電影也結合AI科技犯罪的冰冷與傳統肉搏的溫熱，上映版本不僅提供2D中文與粵語雙版本，更同步推出IMAX版本，《捕風追影》將於3月27日全台上映。



