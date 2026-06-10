67歲瑪丹娜狀態超狂！新作短片找來親女兒、奇異博士助陣
自1990年代初期，瑪丹娜便與義大利米蘭高奢時尚品牌Dolce＆Gabbana建立緊密連結，雙方多年來持續大膽創新。近日為了替瑪丹娜將於7月3日發行的新專輯《Confessions II》暖身，推出長達10分鐘的《Confessions II – The Film》，作為系列視覺呈現作品，日前也在紐約翠貝卡電影節的燈塔劇院首映。
Dolce＆Gabbana特別為67歲的瑪丹娜與全體演員精心策畫服裝造型，造型靈感汲取於品牌歷年經典典藏與近期系列作品，構築出完整且連貫的視覺敘事，透過一系列造型輪廓，影片展現關於自我表達、創造力與身份認同的鮮明語言。
《Confessions II – The Film》由David Toro與Solomon Chase雙執導，收錄與莎賓娜卡本特合唱的〈Bring Your Love〉、〈Good for the Soul〉、〈I Feel So Free〉等新專輯前6首歌的串燒外，參與演出的卡司更是眾星雲集，不僅親女兒蘿德絲里昂與舊識黛比瑪莎都入鏡，也看得到「奇異博士」班尼迪克康柏拜區、名模凱特摩絲的身影，整部片驚喜滿滿，打造出一場音樂與影像交織的沉浸式體驗。
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