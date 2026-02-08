67歲祖父侵犯孫女5年逾105次！遭警指控213項重罪…
國際中心／張予柔報導
菲律賓卡加延河谷地區近日揭發一起長期家庭侵犯案件，一名67歲祖父被控自2020年起，長達5年對親生孫女施以侵犯與猥褻行為，累計犯行多達105次。受害女童因年幼無助，又擔心事件曝光後導致家庭破裂，選擇長期隱忍，直到年滿12歲才鼓起勇氣向母親坦承遭遇，案件才因此曝光。警方目前已將嫌犯逮捕，並依相關證據提出共213項重罪指控，案件震驚當地社會。
該名祖父長期利用女童年幼、對長輩缺乏防備的處境，對她進行長達5年的侵犯與猥褻行為。（示意圖／由AI輔助生成）
根據當地報導，女童7歲時，因父母長期在外地工作，日常生活交由祖父母照顧，沒想到卻成了噩夢的開始。警方調查指出，嫌犯長期利用女童年幼、對長輩缺乏防備的處境，多次對其進行侵犯與不當行為，相關犯行自2020年起反覆發生。女童在成長過程中承受極大心理壓力，卻因害怕遭到報復、也擔心家庭因此分崩離析，始終不敢向外界求助。
女童今年忍無可忍，向在外地工作的母親求救，父母立即向警方報案。（示意圖／民視新聞資料照）
直到今年（2026）女童12歲時，她透過通訊軟體向遠在外地工作的母親透露多年來遭受的不當對待，母親得知後震驚不已，隨即將情況告知孩子父親。夫妻倆經過討論後，決定不再姑息，立即向警方報案。警方介入調查後發現，該名祖父早已因其他案件被列為當地第三號通緝要犯，相關證據、供述與調查結果相互吻合，犯行事證明確。警方依據法院核發的拘捕令，迅速將嫌犯逮捕到案。嫌犯目前已被控105次強姦罪、105項性侵犯罪及3項猥褻罪，共計213項重罪。
