67歲義交執勤變最後任務！「砂石車倒車逼近」他背對沒看到 奪命瞬間曝

記者羅欣怡／桃園報導

林姓義交原本正面看著砂石車。（圖／翻攝畫面）

加入桃園義交行列1年3個月的67歲林姓男子，昨（9日）上午在協勤的時候，遭一輛準備進場載貨的砂石車輾斃，原本林男是正面朝向砂石車，但為了要指揮交通，「轉身」背對砂石車，沒想到竟因此進入盲區，倒車的顏姓砂石車駕駛沒看到林男，撞擊後還從他身上輾過，義交最後身影曝光。

影片中，67歲的林姓義交昨日上午10時許，站在十字路口指揮交通，光是現場就有兩、三台砂石車來來去去，顏男正駕駛砂石車倒車，原本背對的林男發覺到到動靜，轉身朝向砂石車，看到砂石車接近路口，林男又轉身舉起右手，提醒其他車輛注意，但他保護了其他人，卻沒發現自己已進入砂石車的視線死角。

林姓義交為了指揮交通轉身背對砂石車，發生憾事。（圖／翻攝畫面）

砂石車,龜山,倒車,義交（圖／翻攝畫面）

倒車的砂石車步步逼近，林男專注於前方的交通，沒發現身後的危險，下一秒，砂石車車頭將他撞倒在地，但駕駛根本沒察覺，車子沒停下，又從林男身上輾過，車子顛簸了一下，駕駛才發現異狀，但為時已晚。

警消趕到現場將傷者緊急送往聖保祿醫院搶救仍宣告傷重不治，顏男酒測值為0，全案依過失傷害致死罪偵辦，並報請檢察官、法醫相驗，釐清死因。

林姓義交送醫不治，龜山方局將協助家屬申請補償。（圖／翻攝畫面）

龜山分局指出，林男去年（2024）8月26日開始服務，已經擔任義交1年3個月的時間，憾事發生，警方也會依桃園市義勇人員福利互助要點給付4萬元理賠金；另外，保意外險，理賠金額約50萬元起至250萬元之間，以保險公司核定為準。

