67歲義交執勤遭砂石車撞死 龜山分局：協助喪葬、申請補助

【警政時報 崔兆慧／桃園報導】桃園市龜山區昨（9）日上午發生一起不幸的交通事故，一名正在協助交通疏導的義勇交通警察67歲林姓男子遭砂石車倒車輾壓，經送醫搶救仍宣告不治。

林姓義交不幸於執勤時遭砂石車輾壓，傷重不治。（記者翻攝）

事故發生於10時50分許，30歲顏姓男子駕駛砂石車進入興達路附近建築工地準備載貨，在倒車行經興達路與興富路口時，未注意後方動向，不慎撞倒正在執行交通疏導勤務的林姓義交。

警消獲報後緊急將林男送往聖保祿醫院搶救，惟因傷勢過重宣告不治。警方表示，顏男酒測值為0，全案已依過失致死罪偵辦，並報請檢察官與法醫相驗，以釐清事故發生原因。

龜山分局指出，林姓義交自113年8月26日加入服務至今已1年3個月，平日認真盡責，對本次殉職深感哀悼。分局除前往向家屬致意外，也協助申請相關補助與理賠，包括桃園市義勇人員死亡給付新台幣4萬元、意外險理賠金額約50萬至250萬元。

警方呼籲大型車輛在工地及市區道路倒車時務必注意周邊環境與死角，務必確實遵守安全措施，以避免憾事再度發生。

