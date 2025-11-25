67歲翁腹痛照胃鏡！驚見「34年前打火機」：酒後打賭吞下肚

中國一名67歲老翁，在34年前曾吞下打火機。圖／翻攝自紅星新聞

傻眼！中國成都一名67歲的老翁日前到醫院照胃鏡檢查，檢查過程中醫師發現老翁的胃部出現一個長方形異物，等老翁醒來詢問才得知，這個異物是打火機。老翁坦言，在34年前跟朋友一起喝酒時，打賭生吞打火機，但事後以為打火機會自然排出，由於30多年來身體也沒有出現不適，就沒有放在心上。

綜合陸媒報導，中國成都一名67歲的老翁偶爾有腹痛狀況，但吃藥就能緩解，一個月前他開始感受到腹部持續脹痛，去診所以為是腸胃炎，但治療後未見好轉，睡眠逐漸受到影響，最後在別人的建議下到醫院進行胃鏡檢查。

老翁在麻醉下進入睡眠，醫療團隊在照胃鏡時，在胃部發現一個表面覆蓋黑色府物的長方形異物，消化內科副主任醫師楊波原本打算在照胃鏡時一起取出異物，但由於該物體的表面很光滑，找不到支點只能暫緩。楊波初步判斷異物可能是打火機，詢問家屬則認為「不可能」，因此決定等老翁清醒再做詢問。

老翁醒來後回憶，1991年、1992年的夏天和幾個朋友一起喝酒，當時桌上有2個設計精美的打火機，大家一時興起打賭要吞打火機，在酒精的催化下，老翁就真的把打火機吞下肚，他表示，「一下就吞進去了」。事後他沒有把這件事放在心上，以為打火機會自動排出，一晃就是34年。

醫療團隊在確認異物是打火機後，決定採用內視鏡微創手術，針對打火機表面光滑這點，嘗試以「保險套」套取打火機將其拖出；最後在進行約20分鐘的手術後，成功將7公分長的打火機取出。醫師表示，打火機外層覆蓋黑色腐物，雖然在胃中停留34年，但是基本結構很完整，連打火機內部都有殘留液體。

醫師指出，打火機外殼通常由耐腐蝕的塑膠製成，不易被降解，打火機的燃料在密閉狀況下不會跟胃酸發生劇烈反應，因此可以長期存在於胃中。另外，打火機長達7公分難以通過幽門，無法輕易排出。

醫師提醒，吞食硬幣、紐扣電池、磁力珠等異物的事件時常發生，尤其多發於兒童，一旦發生請及時就醫。另外，切勿將打火機等任何異物吞入腹中，尤其打火機內含易燃易爆的丁烷氣體，吞食後可能在胃中洩漏，與胃酸接觸產生化學反應，導致胃黏膜腐蝕、糜爛、穿孔，甚至危及生命。



