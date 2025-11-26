67歲老翁胃裡藏打火機！肚子爆痛取出後竟還能點火

國際中心／綜合報導



許多人喝酒後，都會因位酒精，導致講話越來越大聲，甚至做出各種脫序行徑！而在近日，有位67歲的阿伯因為不斷肚子痛，所以前去醫院檢查，沒想到醫生一看，竟發現胃裡面藏著一個黑色的「不明長方體」，之後才得知原來是1個有著30多年歷史的打火機，令人傻眼的是，取出後這打火機竟還能正常使用。

根據中國媒體報導，事件發生在中國四川成都市，1位67歲的鄧姓老翁，在最近這1個月內頻繁出現肚子痛、腫脹的症狀，起初他天真的以為只是腸胃炎，沒想到吃完藥後卻沒有好轉，讓他不得不到醫院進行胃鏡檢查，不料這一檢查，院方竟發現他胃裡有個光滑的長方體，且已經被胃酸腐蝕到變成全黑。

院方發現老翁胃裡有個光滑的長方體，且已經被胃酸腐蝕到變成全黑。（圖／翻攝自小紅書 ＠躺平訓練師）





隨後院方便詢問老翁這塊異物的來源，老翁一開始還滿頭問號，隨後就突然想到，早在約1991或1992年時，當年與好友喝酒時，因雙方起鬨「我說你要是敢吞，我就敢吞」，下秒直接把桌上的打火機吞下肚，本以為會隨著糞便排出，但每次都沒有，之後這幾年除了偶爾肚子痛外，也沒有特別異狀，所以也忘了這件事，就連每天朝夕相處的家人們也完全不知道。

老翁約在30年前在酒後曾與人打賭，之後記把這打火機吞下肚。（圖／翻攝自小紅書 ＠躺平訓練師）





院方得知該物為打火機後，馬上替老翁進行微創手術，不料過程卻充滿曲折，由於打火機表面相當光滑，光用一般的鉗子根本無法順利夾出，最終醫師選擇用保險套包住打火機，再用內視鏡工具，慢慢把打火機拖出老翁的胃，所幸整個手術在20分鐘後，終於順利成功。

這支被老翁吞下肚的打火機，在歷經30多年的胃酸洗禮後，竟還能點火、正常使用。（圖／翻攝自小紅書）





值得一提的是，這支被老翁吞下肚的打火機，長約7公分，在歷經30多年的胃酸洗禮後，即便外殼已經變形，但竟還能點火、正常使用，讓現場所有人都看傻眼。醫師解釋，由於打火機材質大多為聚丙烯或ABS，非常耐酸，加上體積非常大，無法通過幽門，因此才能在胃裡存活長達30年之久。

