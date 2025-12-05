國際中心／江姿儀報導



新加玻1位6旬阿公阿明（化名），40年前與年少相識的元配妻子小芳（化名）結婚，夫妻倆育有2個孩子。沒想到婚後才5年他就變心了，工作出差期間在馬來西亞砂拉越與1名女子小麗（化名）結識相愛，小麗清楚知道阿明已婚，2人還在當地依傳統習俗舉辦婚禮。2人感情甜蜜，小麗還為阿明誕下2名子女，婚外情持續30年，妻子完全不知情。今年8月阿明被人檢舉，才讓整起事件曝光，阿明也因涉嫌「重婚」面臨法律制裁，下場出爐。





廣告 廣告

67歲阿公「娶小三生2子女」瞞正宮30年！重婚「爽擁2個家」被抓包下場曝光

67歲阿公「偷娶小三」生2孩，「瞞妻30年」被抓包GG了。（示意圖與本事件無關／翻攝自臉書、X）

根據《亞洲新聞台》報導，新加玻67歲的阿明1980年與少時就相識的66歲首任妻子結為連理，婚後與小芳育有2個孩子。然而阿明因工作忙碌，1985年開始頻繁往來新加玻與馬來西亞砂拉越兩地，因此在當地結識小麗。墜入愛河後，2人於1995年還拒辦中式婚禮，害怕事蹟敗露，2人沒有馬上辦理正式登記。後來阿明與小麗迎來愛情結晶，生下2名子女，為了幫孩子申請出生證明，才提出法定聲明確認婚姻關係。





阿明瞞著小芳與小麗發生婚外情，擁有2個家庭長達30年，一直到今年8月，有人向新加坡移民與海關單位舉報，這段雙重婚姻才被揭露。阿明重婚的行為已違反新加坡法律，最高面臨恐被判處7年有期徒刑，遭檢方求刑1年半至2年。已為祖父的阿明出庭時忍不住痛哭，坦承犯行、願意負起全責，最終被判處1年5個月的有期徒刑，而元配小芳正在辦理離婚手續。









《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：67歲阿公「偷娶小三生2子女」瞞正宮30年！「爽擁2個家」被抓包下場曝光

更多民視新聞報導

中國女星爆「遭虐被獻祭」！昔直播「詭異1幕」流出

范瑋琪脫口「我是河北人」不演了！遭網暴回嗆酸民5字

中國女星爆燒臉離世！疑冒牌替身「假面穿幫」畫面流出

