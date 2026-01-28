67歲《五燈獎》廖偉凡消失台演藝圈20年！揭「年收300萬新身份」
〔記者蕭方綺／台北報導〕67歲的廖偉凡曾主持經典歌唱節目《五燈獎》，近年鮮少在台灣公開受訪，昨晚出席演藝工會尾牙，看得出氣色紅潤、精神奕奕，訪問時的聲線依舊優雅好聽。他說自己相當注重養生，一週至少跑步4天，就算下雨也會在家超慢跑50分鐘以上。這3年他將生活重心幾乎全放在照顧臥病在床的百歲母親，但也到生技公司擔任顧問。
回顧演藝生涯，廖偉凡當年在台灣主持《五燈獎》走紅，赴中國發展主持工作多年，一待將近20年，直到疫情期間返台。疫情期間，中國封城對許多人造成極大衝擊，甚至有不少認識的朋友因此離世，讓他更加珍惜與家人相處的時光。返台後因不想再奔波，加上母親病情無法離開，因緣際會下接觸生技產品，進而受聘為生技公司顧問，年收入約300萬元，採一年一聘，至今已邁入第6年，他也自嘲笑說：「我是靠人形立牌收錢。」
談到媽媽，他看來頗爲不捨，他說媽媽今年剛好滿100歲，是名副其實的人瑞，近年身體狀況明顯下滑，目前臥床且插管，已臥床超過3年，需要全天候照護。廖偉凡坦言母親育有5個兒子，自己從小就是最受疼愛的一個，「到了這個時候，我覺得不能再在外面繼續流浪。」儘管母親的病況有時讓他擔憂，但他仍心懷感恩地說：「媽媽已經一百歲，我還能親自照顧她，其實是很慶幸的事。」
他回憶剛返台照顧母親時一度手足無措，與外籍看護一起幫媽媽洗澡、換床單、抱回床上時，母親因譫妄症突然揮手掙扎，他甚至戴上護目鏡，深怕眼睛受傷。沒想到卻發現護目鏡上出現一道黑線，兩人發現是母親剛排泄，不慎把排泄物揮到他臉上，當場笑到趴在床上。
重新整理完畢後，他忍不住落淚，直言當下真的不知道該如何照顧老人。歷經一年調適，他學會釋放自己，也更清楚照護分工的重要性，並明確交代外籍看護：「我媽媽很重要，請你幫我照顧好她，家裡不要有尿騷味或臭味。」目前家中安排兩名外籍看護輪流照顧，他也才能稍微喘口氣。
除了照顧母親身體狀況，他也很注重自己的健康，廖偉凡表示近期健檢僅有膽固醇偏高一項紅字，已戒菸但仍偶爾小酌，「一次大概喝4杯威士忌，算是有克制。」他也分享養生祕訣，平時在新竹會到清大散步，並依中醫師建議，運動後脫鞋赤腳踩草地二、三十分鐘，作為最簡單卻有效的日常保養方式。
更多自由時報報導
霍諾德爬101撞臉「台灣品牌」Logo！全網笑翻：得意不只一天
立春做好「財富春耕」 2026下半年獲利多3成
Toyz獄中遭爆娶篠崎泫 升格台灣女婿免遭驅逐
智利櫻桃全押注中國被害慘 果農和經銷商虧本含淚賣
其他人也在看
韓27歲女歌手牟秀珍驚傳離世 經紀公司證實噩耗
韓國演藝圈傳噩耗！混音團體「Acoustic Collabo」女主唱牟秀珍於25日過世，得年27歲。所屬經紀公司證實死訊，並表示將尊重家屬意願，葬禮以私人形式舉行。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
巧合？車銀優陷200億逃稅疑雲 「調查當日」母公司地址「神祕移轉」至江南
南韓偶像男團 ASTRO 成員車銀優（차은우）近期深陷稅務風暴，據悉，原本登記在車銀優母親所經營的強化島鰻魚店地址下的法人公司，在強化郡廳上門進行現場調查的 26 日當天，竟巧合地完成地址變更申請，正式將公司遷往江南。實際上，車銀優去年遭首爾地方國稅廳調查局調查涉嫌逃稅，近期已被通知需追繳超過 200 億韓元（約新台幣 4.4 億元）的稅金。而在這起遷址爭議發生的當天，正好也是目前正在服兵役的車銀優，在逃稅疑雲爆發後首度對外發表立場道歉的日子。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
張庭出門禁止「兒女喊媽媽」遭她爆料：想被搭訕 本尊洩真實原因
張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚已16年，育有一對兒女，家庭生活美滿。張庭母女二人也常合體拍片分享生活趣事，近日，16歲女兒林希曈（Angela）突然爆料媽媽小時候會要求她跟弟弟出門在外「不要叫媽媽」，對此，張庭也鬆口真實原因。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 9則留言
租客屋內放假槍威脅、退租前砸毀家具 包租業者揭租霸黑洞：「死豬不怕滾水燙，大家都在賭命」｜好宅報報
「我也很想相信人性本善，但當遇到連續欠租，還在屋內亮槍威脅人，最後還破壞屋內設備、威脅爆料媒體，誰能保護我們？」回憶日前遇到的租賃糾紛，聯勝房屋總經理林政緯至今仍感到忿岔不平。當各界期待包租代管成為解決租屋市場亂象的重要制度，看在第一線業者眼中，大家更害怕的是現行法律的保障不足，稍有不慎業者就可能成為承擔風險的倒楣緩衝墊。Yahoo房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 12則留言
請假逾一年 監察院院長陳菊准辭
監察院長陳菊前年底開始請假，已超過一年，引發在野黨質疑，賴清德總統昨天准予陳菊請辭。賴總統昨晚表示，陳菊前年底中風，導致身體不方便，第一時間就提出辭呈，他認為陳菊仍有機會替社會服務，因此未准，直到最近陳菊又提出辭呈，他勉予同意，希望陳菊早日康復。聯合新聞網 ・ 1 小時前 ・ 145則留言
吳姍儒升格二寶媽1年多！在家「超反差」認了
娛樂中心／李汶臻報導綜藝天王吳宗憲愛女吳姍儒（Sandy）2022年與交往5年的設計師老公結婚，隔（2023）年3月順利迎來寶貝兒子「Mason 小初一」，2024年9月平安誕下女兒「蒔五」。升格二寶媽1年多的她，日前在IG曬出自己的最新美照，領口大挖一道深V、大片雪白美肌全洩，中路極致起伏包不住；絕美火辣畫面曝光後，引發眾多粉絲暴動。民視 ・ 15 小時前 ・ 9則留言
莎拉潔西卡帕克再與《慾望城市》演員決裂 「大人物」曝原因：真的很傷人
美國女星莎拉潔西卡帕克（Sarah Jessica Parker）以影集《慾望城市》走紅全球，劇中與克里斯諾斯（Chris Noth）飾演的「大人物」感情線為一大看點，戲外兩人原本也是好友，沒想到現在男方受訪時證實雙方友誼已經決裂。這也是繼金凱特羅（Kim Cattrall）後，該劇又一位演員與她鬧翻。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
盧比歐：習近平視對台行動為歷史使命 不因外部事件改變
（中央社記者鍾佑貞華盛頓28日專電）美國抓捕委內瑞拉前總統馬杜洛，是否影響中共對台行動引發關切。美國國務卿盧比歐今天表示，對台行動是中國國家主席習近平的歷史使命，不會因其他事件改變。他也說，美方高度關注張又俠落馬事件。中央社 ・ 5 小時前 ・ 129則留言
大S離世將滿一週年！紀念雕像2/2揭幕 具俊曄現況曝光
女星大S（徐熙媛）去年（2025）病逝日本，享年48歲，至今仍令外界不捨。近來她離世將滿一週年，丈夫具俊曄親自設計的大S紀念雕像已順利完工，預計2月2日舉行揭幕儀式，地點就在她長眠的金寶山。太報 ・ 12 小時前 ・ 12則留言
道奇X因子！佐佐木朗希辭退WBC拚先發輪值 主帥點出關鍵：需練第三球種
洛杉磯道奇隊對於新賽季的戰力布局大致底定， 美國時間 2 月 13 日將在亞利桑那展開春訓。然而相較於大谷翔平、Mookie Betts 與 Freddie Freeman 等核心球星的穩定，邁入大聯盟第二個賽季的 24 歲日本強投佐佐木朗希，仍是陣中最大的變數與謎團。鏡報 ・ 16 小時前 ・ 4則留言
政大校友匿名豪捐「3千萬美金」 指定蓋宿舍回饋學弟妹 一票人驚呆
許多民眾事業成功後，可能會透過各種方式回饋社會。國立政治大學昨（27）日公告，兩名商學院校友不願具名，捐贈美金3千萬元（約新台幣9.4億元），指定用於母校指南校區「新建宿舍工程」，其中一位校友的非校友胞弟，也響應捐贈新台幣5百萬元，消息曝光後引發熱議。中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 108則留言
36歲女工程師嚴重糖尿病！靠「2招」5個月就逆轉：大家都做得到
台灣糖尿病患恐超過300萬，許多患者雖有服藥，血糖仍控制不佳。醫師王律婷指出，一名36歲的女工程師，糖尿病史達8年，高壓工作讓她無法「好好吃飯」，即使用藥，糖化血色素仍高達10.9%，在經過5個月的飲食管理、運動並多做肌力訓練後，糖化血色素降至5.3%，已回到正常值。女子不僅不再需要施打胰島素針劑，就連口服藥也大幅減少劑量。三立新聞網 setn.com ・ 56 分鐘前 ・ 發表留言
龍千玉淚崩送別曹西平！她哽咽鞠躬：對不起四哥…
娛樂中心／曾詠晞報導資深藝人曹西平於（2025）去年12月29日深夜在住家過世，享壽66歲。他的乾兒子小俊（Jeremy）與家人在今（27）日上午，於台北市懷愛館以「率真・謝幕」為名，為他舉辦了一場追思會。現場布置得就像是他人生最後一場演唱會，包含好友陳凱倫、包偉銘，前嫂嫂龍千玉以及許多粉絲都到現場送他最後一程，氣氛雖然傷感但也充滿溫暖。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
林萱瑜結婚兩年鬆口「有備孕計畫」但沒凍卵 辦婚禮進度曝光了
女星林萱瑜與藝人 Junior（韓宜邦）於2024年6月完成登記結婚，婚後生活備受關注。近日她在 Instagram 限時動態開放網友問答，被問及是否會舉辦婚禮以及備孕進度時，也首度鬆口回應，坦言「有備孕計畫」，並同步透露婚禮想法。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 3則留言
「減班休息勞工再充電計畫」 隨最低工資調整津貼再加碼
為讓受國際經濟情勢影響而實施減班休息的企業鼓勵勞工運用時間進修提升職能，勞動部持續推動「減班休息勞工再充電計畫」，配合今年度最低工資調升為每月2萬9,500元、時薪196元，勞動部同步調整再充電計畫訓練津貼規定，協助實施減班休息的勞工在工時調整期間穩定生活、強化職能，每月最高可申請訓練津貼1萬6,300元。勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟指出，「減班休息勞工再充電計畫」不限產業別，只要是因國際情勢經勞資雙方協議並通報實施減班休息的企業所屬員工，就可申請參加計畫，利用減班期間強化自身職能、提升競爭力。若企業主動利用減班休息時段，依公司經營發展策略與職能需求，規劃客製化訓練課程，強化員工職能，補助項目涵蓋講師鐘點費與交通費、教材文具用品費、場地費及工作人員費用等，最高補助上限為350萬元。勞工可利用減班休息期間，參與南分署辦理的訓練課程，透過勞動力發展數位服務平台線上學習新技能，還可於減班休息前後薪資差額範圍內，依實際參訓時數申請訓練津貼，平均月投保薪資逾3萬1,800元之勞工，於減班休息前後薪資差額範圍內，每月最高可領1萬6,300元；平均月投保薪資3萬1,800元以下之勞工，每月最高可領台灣好新聞 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
就是今天！女神瑞秋扮醜荒島求生 《荒島囚救》爛番茄開盤獲93％超好評
由《屍變》、《地獄魔咒》、《蜘蛛人》系列大導演山姆雷米執導的驚悚新片《荒島囚救》，找來《真愛每一天》、《奇異博士》系列女星瑞秋麥亞當斯主演，近日在爛番茄影評網開盤即獲得高達 93% 的新鮮好評，兼具刺激張力與角色深度，成功引發影迷與影評熱烈討論。自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
統一發票中獎不一定直接入帳？傳須經「財政部網站」驗證 領錢流程一次看
春節倒數，統一發票2025年11、12月期獎號26日公布，千萬元特別獎號碼為「97023797」，有民眾買了番薯、雞腿、泡麵等商品，就抱回1000萬元的特別獎，不少人好奇，究竟要怎麼樣才確認是中獎了，獎金是直接匯到戶頭嗎？近日網路傳出疑似來自電商平台電子郵件，內容宣稱消費者統一發票中獎，並提供「.com」為結尾的網址供查詢。對此，台灣事實查核中心發布調查報告......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 1則留言
初戀就是一生唯一！《有聲之年》保羅麥斯卡、喬許歐康納1917年禁忌愛
保羅麥斯卡與喬許歐康納在新作《有聲之年》首度合作，兩位當紅男神在1917年的美國時空背景下，譜出一段跨越時代的銀幕浪漫。導演奧利佛艾爾曼紐斯透露，這對影壇新勢力在片場展現出驚人的化學反應，那種一拍即合的親密感甚至不需要過多台詞鋪陳，僅透過一個吐水的俏皮瞬間，便將壓抑下的慾望與火花展現淋漓。鏡報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
運動幣登記開跑小編手把手教學！運動幣可以幹嘛？運動幣怎麼領？運動幣2026必看QA｜Yahoo補助通
運動幣登記你完成了嗎？2026年起運動幣擴大發放對象，年滿16歲以上的國民就能登記，中籤者可帶回價值500元的運動幣，不僅可以用來運動、看球賽，還能購買運動裝備，實用性大增！那麼運動幣登記怎麼做？運動幣怎麼領？運動幣可以用在哪些店家？關於運動幣你一定要知道的Q&A，Yahoo新聞編輯室帶你一起來了解！Yahoo新聞編輯室 ・ 5 天前 ・ 66則留言
柯文哲自爆1事！洪健益直呼：看不起黃國昌
[NOWnews今日新聞]前民眾黨主席柯文哲日前自爆，近日拜會民進黨團總召柯建銘時，曾向對方提議若《人工生殖法案》通過，他會來處理總預算及軍購，要「給對方一個台階下」，與民眾黨主席黃國昌的「藍白合」策...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 16則留言