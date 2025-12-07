67％美國人認台灣是盟友！ 前美防長：應派兵保台

美國民眾對台灣支持持續上升，根據美國雷根總統基金會暨研究所的年度國防調查顯示，有67%的美國人認為台灣是盟友，77%受訪者認為捍衛台灣抵抗中國入侵是重要的。這種支持跨越黨派界限，其中MAGA（讓美國再次偉大）族群的支持率最高，達83%。調查還顯示，79%的美國人支持承認台灣是獨立國家，而在美中科技競爭方面，多數美國民眾支持限制先進技術出口至中國。

前美國國防部長潘內達呼籲川普政府應該派兵保衛台灣 (圖／達志影像路透社)

這項年度民調，除2020年之外，持續追蹤美國民眾對台灣議題的態度，特別是關於中國可能入侵台灣時，美國可以採取哪些非宣戰協助方式。今年的調查結果顯示，所有軍事選項的支持度都增加了超過10%，顯示美國民眾對台灣安全問題的關注度明顯提升。前美國眾院中國委員會主席加拉格爾表示，我們必須了解當前局勢的緊迫性，並盡一切可能大量生產關鍵物資、重振美國造船能力，以及快速增加在換日線以西的軍事部署。他強調，這些民調數字應被視為正面訊號，但不應因此自滿。

在美中科技競爭領域，調查顯示55%的美國民眾認為應防止中國解放軍發展先進人工智慧，三分之二的人支持美國限制先進晶片出口到中國。前美國國防部長潘內達提醒，如果美國總統川普要與中國國家主席習近平達成經貿協議，就必須讓對方明白某些紅線不能跨越。潘內達表示，美國已經做好在必要情況下與中國對抗的準備，並需要清楚表達在保護台灣、南海立場，以及對於中國在太空、人工智慧與科技上的行動，美國都會採取堅定立場。

潘內達同時強調，美國不能對中國採取強硬態度，卻對俄羅斯表現軟弱，因為如果烏克蘭局勢出現不良結果，將會讓中國在台灣問題上得到啟發。這顯示美國政策制定者認為全球各區域衝突之間存在連動關係，美國的外交政策必須保持一致性。

