67%認國民黨不反共 一國兩區「紅通通4人幫」效應曝光

台灣民意基金會民調顯示，有近7成台灣民眾不同意國民黨是反共政黨！對此，民進黨新北市議員卓冠廷分析，國民黨不是一個鄭麗文的問題，國民黨的路線已經變成中國路線，而黃國昌帶領的民眾黨比藍還要藍、也嚇走了一堆柯文哲累積的中間選民，民進黨要緊抓這次機會，接住被藍白嚇跑的那群人。

卓冠廷在《台灣向前行》節目中直指國民黨關鍵的四個人，黨主席鄭麗文被日媒封為「統一女神」、沒有強烈抗議；中常委何鷹鷺在直播穿毛澤東衣服、推崇中共前領導人，還喊祖國懷抱，這樣子言論如果在正常的政黨，早就叫她道歉了；還有副主席張榮恭，台灣人都姓中國姓，都講中國話；以及另外一位副主席蕭旭岑，說一國兩區是什麼意思，台灣變特區嗎？

卓冠廷認為，這對民進黨是個重大的機會，鄭麗文加黃國昌兩個人站在一起的畫面，在全國人民面前發出去之後，後面就看民進黨怎麼表現，淺藍的、中間選民、藍綠不投的，民進黨要接住這些人。

卓冠廷直指，鄭麗文的藍加上黃國昌的白，藍白合會不會變成另外一種紅色？民進黨要做的事情就是要開始減少極端的言論，爭取過半支持，就有機會在2026、2028贏。

