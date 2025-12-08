南部中心／劉安晉、莊舒婷 高雄市報導

有民眾買了670元門票要在高雄的影城觀賞F1阿布達比封關賽轉播，甚至還提早兩個小時到現場劃位，不過直到比賽都開始了，影廳人員才讓民眾進場，誇張的是，進場後也沒畫面，讓大家在座位上用手機觀賽，讓到場的車迷直呼太誇張。

高雄有多名賽車迷買票要在高雄影城觀賞比賽，但卻進場後只能用手機看。（圖／翻攝畫面）

現場民眾說，9點要開始了，現在8點56，我們在幹嘛，用手機看直播喔。比賽就快開始，影廳外卻擠滿了長長的排隊人潮，還在等待進場。現場民眾說，廳壞掉用手機。終於進場後找到位置坐下，眼前的大螢幕卻還呈現停滯狀態，大家只好坐在電影院椅子上，用手機看直播。現場民眾說，這是怎樣哈哈哈，這是怎樣？高雄有賽車迷花了670元，在高雄的一間影城觀看F1阿布達比封關賽轉播，為了坐到好位置，晚上九點開始的比賽，提早約兩小時就到場畫位，預計八點半能進場，沒想到影城卻延遲到比賽都開始，才讓人進場，甚至進場後也大螢幕也沒比賽畫面，工作人員才安排更換影廳，但讓人傻眼的是，換了影廳後，劃位的通通不算數。當事觀影民眾：「大家有的排數可能減少，很多人就不是坐在自己原本劃位的位置上，有的人劃位是劃在可能中後方，沒想到因為移到另外一廳，他們反而去坐第一排這樣，我乾脆自己在家看好了。」

影城提供補償，但卻讓民眾質疑只到一月底太沒誠意了。（圖／翻攝畫面）針對狀況，影城給了補償，包含免費電影跟餐飲的兌換券，但期限卻只到明年一月底，也不禁讓民眾直呼，這補償似乎很沒誠意。民眾：「更沒有誠意啊，對啊他應該不能有限時間吧，對啊既然是補償。」民眾：「不太合理啊會覺得說，我就是給你補償然後交代一下就好。」影城回應，當日因現場訊號突發狀況，造成部分轉播畫面未能如預期呈現，致上誠摯歉意，只是消費者就是為了能大螢幕看喜歡的比賽，才會花錢提早劃位出門觀賽，這回不但沒位置可坐，就連開賽的起跑都沒看到，直呼真的是花錢買氣受。

原文出處：670元買影城F1轉播進場沒畫面 民眾呆坐影廳"手機觀賽"

