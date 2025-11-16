「68兩多黃金變680多兩」 銀樓收據標錯小數點沒人發現 車手.收水手被逮賠大了

詐騙集團向彰化一名陳姓婦人，詐取價值500多萬元的68兩多的黃金，卻因為銀樓業者把收據上的小數點標錯了，標成683兩，最後詐團車手和收水手被逮到，案件進到法院審理時，要清算、查扣詐騙金額，沒人發覺收據有誤，直到判決書出爐才發現。換算成現在的市價，683兩黃金價值1億多，收水手如果沒提出異議，就要被查扣1億多元。

銀樓收據標錯點 詐團想詐500萬 判沒收1億。(圖／TVBS)

案件在今年1月首先對陳姓車手及其弟弟做出判決，兩人因聽從上游指示向陳姓婦人收取黃金並交給吳姓收水手，哥哥被判處1年9個月徒刑，弟弟則由少年法庭審理。而吳姓收水手則在今年11月被判處3年6月徒刑。

68兩黃金變680兩 收水手恐慘賠1億。(圖／TVBS)

彰化地院認為，應該由吳姓收水手提起異議，由合議庭依照法定程序處理。如果確認有錯誤，法院才會給予更正。換句話說，如果被告沒有提出意見，就必須接受這個「一點一億」的判決結果。

整個案件過程中，從銀樓開出收據時的小數點錯誤，到車手未檢查就轉交上手，再到法庭上無人為被告把關。這個小數點標示錯誤，最終導致原本想詐取約500萬元的詐騙集團，反而面臨1億多元被查扣的結果。

