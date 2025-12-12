68年老店「賣熊肉」詢問度狂飆！店家曝超上乘口感

國際中心／綜合報導



日本今年熊患越來越嚴重，不只棕熊和黑熊頻繁闖進人類生活區，攻擊民眾的事件更是頻傳，讓地方政府高度警戒，即便現在進入野熊冬眠時期，但還是不時能看到棕熊和黑熊趴趴走。眼看日本發生「熊熊危機」，許多民眾相當好奇「熊肉」吃起來的口感，當地販售「熊肉」的餐廳詢問度更是大增。





日本68年老店「賣熊肉」詢問度狂飆！店家曝「超上乘口感」：最高級款待

日本今年熊患越來越嚴重。





根據日本《長野放送》報導，1間位在長野縣飯田市南信濃的「肉之鈴木屋」，創立長達68年，並販售各種肉品，包括鹿肉、山豬肉、馬肉，以及近期討論度最高的「熊肉」，且熊肉種類繁多，包括適合初學者的調味熊肉，以及肥瘦相間、燉煮後風味更佳的熊肉切片。

位在長野縣飯田市南信濃的「肉之鈴木屋」販售熊肉，近期詢問度直揭大增。

位在長野縣飯田市南信濃的「肉之鈴木屋」販售熊肉，近期詢問度直揭大增。（圖／翻攝自IG ＠nikunosuzukiya）





店長鈴木先生表示，熊在野生動物中屬於珍貴食材，不僅肉質和脂肪都非常上乘、味道鮮美，吃起來還不油膩，可以說是「最高級款待料理」，且處理的都是野生、在山裡獵到的熊，並非跑到市區被捕的熊，2者完全是不同概念。

日本68年老店「賣熊肉」詢問度狂飆！店家曝「超上乘口感」：最高級款待

鈴木先生指出，肉質和脂肪都非常上乘、味道鮮美，吃起來還不油膩。





隨著日本熊患嚴重，鈴木先生也透露，有關「熊肉」的諮詢確實量有明顯增加，他坦言會出現熊跑入市區的事件，主要是熊的繁殖數量增長過多，山區已無法承載如此龐大的數量，強調「如果牠們在人類居住區長期定居，就意味著牠們對人類缺乏警惕，最終會付出慘痛的代價」。

日本68年老店「賣熊肉」詢問度狂飆！店家曝「超上乘口感」：最高級款待

鈴木先生透露，熊會跑入市區件，主要是繁殖數量過多，山區已無法承載。





至於該如何改善熊出現在人類居住區的問題？鈴木先生認為，重要的是在「訓練出優秀的狩獵人員，以及對山地管理人員的培訓」，也呼籲這些對熊肉有興趣的顧客們，可以抱著感恩的心食用，好好思考人類該如何與大自然共處。





