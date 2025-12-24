68年邦交鬆動？外媒示警巴拉圭若投中「恐步宏都拉斯後塵」

即時中心／温芸萱報導

台巴建交68週年之際，外媒分析指出，巴拉圭若與台灣斷交、轉向承認中國，恐對經濟與主權造成長期衝擊。巴拉圭前央行行長警告，小國難以在不對等關係中保有談判空間，恐加深對中國在技術、金融與產業的依賴。宏都拉斯斷交後蝦類出口大跌65%的案例，被視為前車之鑑。專家認為，風險不只在貿易本身，更關乎國家自主與發展方向。

台灣與南美洲友邦巴拉圭今年迎來建交68週年之際，在台灣許多友邦陸續宣布斷交，與中國建交的強況下，巴拉圭是否會轉向承認中國，一直遭到國內外關注。據外媒亞松森《ABC》近日刊出分析報告指出，若巴拉圭改變外交立場，恐不只是邦交變動，更可能對其整體經濟與國家發展方向帶來長遠衝擊。

報告指出，巴拉圭雖未與中國建交，但實際經貿往來早已存在。目前全國約三分之一進口商品來自中國，金額預估至2025年將達150億美元，內容以電子產品、家電為主。然而，巴拉圭對中國的出口卻極為有限，僅約2500萬美元，多集中在初級農產品，雙邊貿易結構明顯失衡。

前巴拉圭央行行長溫貝托．科爾曼警告，對小型經濟體而言，與中國建立正式外交關係，可能意味著更深層的依附。他直言，小國難以在此種不對稱關係中保有談判空間，長期下來，恐在技術、資金與產業發展上逐步喪失自主性，對經濟主權構成風險。

專家也援引宏都拉斯的經驗作為借鏡。宏國於2023年與台灣斷交、轉向中國後，原本重要的蝦類出口量驟減65%，而期待中的中國市場需求卻未如預期，實際採購量幾乎微不足道，顯示外交轉向並不必然帶來實質經濟利益。

《ABC》分析進一步指出，巴拉圭若全面靠攏中國，其農業、服務業，甚至金融體系都可能受到結構性影響。不僅農業加工與製造業面臨競爭壓力，科技、金融與物流領域的自主決策能力，也可能因高度依賴單一市場而遭到削弱。

相較之下，巴拉圭與台灣的經貿關係相對穩定。台灣對巴國維持貿易順差，出口額約2.28億美元，品項涵蓋牛肉、豬肉與油籽；自巴拉圭進口金額則約5200萬美元。





