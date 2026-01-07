68校融入職場社會情緒學習課程 培養技高生5大核心能力

〔記者楊綿傑／台北報導〕從校園走向職場5大能力不可或缺！教育部國教署推動高職優質化輔助方案，透過「職場社會情緒學習(SEL)融入教學實施計畫」以系統性的教學設計與跨域協作，共計68所技術型高中投入，協助技高教師引領學生，培養「自我覺察」、「自我管理」、「社會覺察」、「人際關係」與「負責任的決定」等核心職場社會情緒學習能力，深化職涯適應力與未來競爭力。

該計畫於114學年度全面開展，打造全國首見、跨群科的SEL教學實驗場域。國教署指出，其中15所核心協作學校，每月至台師大參與實體協作會議，針對15群科職場情境進行危機轉化與任務設計，研發職場應用性與素養導向的教案及教材。其餘53校則透過線上增能與同步課程進行研發與精進，打破地域與資源限制，讓創新教學理念普及全台。

計畫課程設計亦強調「跨域統整」的精神，由一般科目與專業科目教師共同合作。如以「生命教育」、「生涯規劃」、「家政」課程，融合議題教育中，如「品德教育」、「生命教育」與「生涯規劃」等核心內容；專業科目則包括技術型高中15群科，並結合職場情境模擬與學生實作經驗。

計畫亮點機制之一，是結合「種子教師觀課陪伴制度」與「課程共備機制」，每校至少舉辦1次公開授課；另首創「線上教案發表會」與「全國實體教學成果動靜展」，共24校報名參與，選出5所績優學校進行動態教案簡報。此外，計畫也強調「跨域教師專業社群」的深化合作，由職業類科教師與輔導教師共組跨域社群，協同設計教案。如CNC銑床操作課程中導入自我覺察任務模擬、觀光客服的危機處理實境演練，或餐旅服務課程，以角色扮演強化人際互動能力等。

除15群科外，亦有多所設有集中式特殊教育班的學校積極投入「服務群科」的SEL課程開發。這些特教班學生未來多以進入服務型職場為主，能於學校階段透過系統性SEL課程，提前學習情緒管理、人際溝通與職場情境應對能力，將大幅提升其社會適應力與就業信心。

