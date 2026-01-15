68歲大咖男星爆性侵！本人竟赴警局「自首喊冤」 法官裁定：不准交保

記者王培驊／綜合報導

68歲演員兼導演提摩西・布斯菲爾德（Timothy Busfield）。（圖／翻攝自X平台）

美國導演兼艾美獎得獎演員提摩西．布斯菲爾德（Timothy Busfield）捲入性侵爭議，案件再有新進展。布斯菲爾德日前因涉嫌對未成年男童進行不當性接觸遭警方通緝，於1月13日主動向新墨西哥州阿布奎基警方投案，並於隔日首度出庭。法官審酌案情後，裁定不准交保候傳，須持續羈押等待後續審理。

提摩西・布斯菲爾德（Timothy Busfield）涉嫌對未成年人進行不當接觸。（圖／翻攝自X平台）

根據外媒《PEOPLE》報導，現年68歲的布斯菲爾德被控在新墨西哥州執導一部電視影集期間，涉嫌對一對雙胞胎童星進行不法性接觸。警方指出，相關指控涉及未成年性犯罪，檢方已正式對他提出2項未成年性接觸罪與1項虐待兒童罪，並向法院申請在審前持續羈押。

然而案件尚未止於此。檢方於1月14日提交的預審羈押動議中再度揭露，布斯菲爾德又被新增一項性侵指控。文件指出，一名「另名受害者的父親」柯林．史威夫特（Colin Swift）於1月13日向警方通報，指稱布斯菲爾德多年前曾在加州沙加緬度對其女兒進行性侵。

根據檢方文件內容，該名少女當時年僅16歲，在布斯菲爾德創辦的B Street Theatre試鏡期間，遭對方親吻，並將手伸入褲中觸摸私密部位。文件指出，布斯菲爾德事後曾懇求家屬不要向警方報案，並表示若能接受治療，希望此事不要曝光。史威夫特則因本身為治療師，當時認為讓對方接受治療是較好的處理方式，因而未即時報警。

隨著新指控曝光，B Street Theatre也向《PEOPLE》發表聲明回應，證實該單位約25年前即接獲與布斯菲爾德相關的通報，並於當時聘請法律顧問進行內部調查。劇院強調，布斯菲爾德自2001年起便未再參與組織營運、管理或節目製作，雖名列名譽董事，但多年來未出席董事會或參與任何治理事務。

聲明中指出，由於此案目前已納入新墨西哥州的刑事調查範圍，劇院不便進一步評論，並重申其宗旨在於提供安全、創意且包容的藝術環境，對所有受到性侵或剝削影響的人表達關切與支持。目前布斯菲爾德仍被羈押，案件正持續調查中，隨著指控逐一浮出檯面，外界也高度關注是否還會有更多受害者出面指證。



三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

發現兒少性剝削，請撥打110、113

