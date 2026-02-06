68歲女看護再婚102歲老翁遭疑「騙婚奪產」 爆搶人大戰！律師逆風發聲

（示意圖非當事人／photoAC）

台北市中山區某醫院近日發生一起引發社會關注的爭議事件，一位身價約8億元、年逾102歲的王姓老翁，在68歲台灣籍女看護陪同下前往醫院回診，未料離開醫院大門時，竟遭數名自稱是家屬的人士當場將老翁推走；這起混亂事件竟是因王翁的9名子女質疑女看護「騙婚奪產」，才會上演搶人大戰。有律師指出，外界幾乎一面倒批評女看護，但他有不同看法，因為關鍵在於王姓老翁的意識狀態。

知名律師顏紘頤昨（5）日透過臉書粉絲專頁「顏紘頤律師的綠紫黃三色書房」發文指出，目前網路上多數聲音傾向先入為主，認定看護有不當企圖，但他認為事實上外界並非當事人，無法確認人瑞當時的實際狀態。顏律師說明，老翁與女看護結婚登記程序與一般民眾並無不同，須親赴戶政事務所並經審核；百歲人瑞到場辦理結婚登記，勢必引起戶政人員特別注意，若意識狀況不佳，依法不可能完成登記。

顏律師也指出，依自身處理家事案件的經驗，若一名身價高達8億元的百歲長者確實意識不清，其子孫理應早已協助聲請監護宣告，而非在事後才提出質疑。因此，單憑年齡推斷長者無行為能力，恐怕並不周全。此外，顏律師也提出另一種可能性，認為不排除人瑞出於感謝長期照顧之情，選擇透過婚姻方式，讓看護成為法定繼承人，這在實務上並非沒有前例。

綜觀種種狀況，顏律師直言，即使王姓老翁子孫暫時將人帶走，也未必能左右長者的真實意願，甚至可能因此衍生法律糾紛，「是否值得，就看這些子孫們自己的價值判斷了。」

回顧102歲王姓老翁被子女與女看護搶人事件，當日在醫院外，女看護被推倒在地，情急之下高喊「警察救人」，但王翁的子女們行動迅速，隨即離開現場。院方保全人員雖曾試圖攔阻，卻因對方表明身分為家屬，並聲稱後方有人追趕，現場一時難以判斷真偽，最終未能成功留人。

事件曝光後，也引發外界對長者人身安全與家屬關係的高度討論。爭議的另一焦點，則是該名102歲人瑞今年1月已與長年照顧他的賴姓女看護完成結婚登記。由於長者高齡且擁有可觀財產，部分輿論質疑看護是否涉及不當動機，甚至懷疑是否趁長者意識不清時結婚，以取得財產利益。

