68歲婦走斑馬線遭機車撞傷 肇事騎士：陽光刺眼

新北三峽一名68歲婦人過馬路時，走在斑馬線卻被機車撞上，導致婦人頭部、身體多處受傷，騎士說「太陽太大了，沒注意到』，但警方調查，是騎士未禮讓行人，將會依法開罰。

騎士雙載正準備過彎，一名婦人從騎樓陰影下，走上斑馬線，騎士反應不及，當街撞上婦人，巨大聲響鄰居趕緊跑出來幫忙。

附近鄰居：「我聽到一聲砰很大聲，就倒在那邊了，他（騎士）是從這邊要進去裡面，婦人是從巷子出來要過馬路，已經快要過去了，出來的時候看到，有人倒在那邊流血。」

機車左側倒地，車殼破裂車燈毀損，已經不能騎，事發就在早上八點多，太陽很大，騎士疑似因為太陽光的陰影，沒有注意到婦人要過。

《EBC 東森新聞》重回事發現場，雖然有劃設斑馬線，但沒有紅綠燈，而當時這名受傷婦人，她是直接從巷子出來，過馬路有走斑馬線，被直行機車撞上。

68歲婦人，當時走在斑馬線上，但偏偏路口是彎道，加上太陽影響23歲騎士視線，人車對撞婦人傷勢嚴重，她當時是要去拿高血壓藥。

目擊民眾：「那支雨傘就是在遮她的啊，那邊有一瓶食鹽水，就是在洗她的傷口。」

婦人孫子事後難過發文，稱實在不知道要用什麼言語來表達他的心情，阿嬤在三峽橫溪路上步行，要去拿她的高血壓藥，卻被一位年輕騎士撞，阿嬤被撞到頭部縫10幾針、肋骨斷七根，肺部積血、大腿骨斷了，這是慢慢騎會造成的嗎？

警方目前初步調查，婦人過馬路時走在斑馬線上，騎士沒有酒駕，但涉嫌違規未禮讓行人將依法開罰，但婦人傷勢嚴重，也讓家人相當心疼。

