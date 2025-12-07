68歲嬤「塞進烤箱」烤剩骨！倒進花盆「逆孫正面照」曝

國際中心／綜合報導

哥倫比亞卡利市（Cali）曾發生一起逆孫弒嬤的逆倫慘劇，27歲孫子竟然對好心收留他的外祖母痛下毒手，將對方的遺體塞進烤箱，焚燒到剩骨頭後，甚至將剩餘的骨頭碎片埋進家附近的花盆中，企圖湮滅證據，最終檢方靠著DNA比對，確認死者身分。如今，逆孫的「魔鬼」正面照也流出了。

據外媒報導，死者為68歲的女裁縫，她好心收留假釋出獄的27歲外孫子梅洛（Yeison Alberto Melo），豈料好心之舉竟為自己惹來殺身之禍。祖孫二人同住3個月後，孫子梅洛在2023年10月的某天竟因不明原因對祖母痛下殺手。為了屍體不被人發現，梅洛居然將外祖母的屍體塞進烤箱燒，剩下的骨頭碎片則是埋進家附近的花盆內。

殘忍手段讓現場警方聞之色變，並坦言該案是當地近年來最駭人犯罪手法之一。梅洛殘忍燒掉外祖母後隨即展開逃亡生涯，時隔2年後、終於在今（2025）年11月19日被捕落網。梅洛被控犯下謀殺、遺棄屍體、湮滅證據等重罪。因法官認定他犯行嚴重、又有高度逃跑風險，當庭裁定將他收押候審。

