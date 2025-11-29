68歲榮民醒不來了⋯女兒「點頭器捐」救5家庭 替父圓英雄夢

記者蔣季容／台北報導

章小姐替父親決定器官捐贈，遺愛人間。（圖／記者蔣季容攝影）

一名68歲的章姓榮民平時住在榮民之家，某日清晨突然倒臥寢室，送醫後診斷左大腦幾乎壞死，其他部位也受損嚴重，就算救回來也是植物人。女兒章小姐回憶，爸爸有簽署放棄急救同意書，想到他是個為朋友兩肋插刀，很願意奉獻的人，與家人討論後，決定器官捐贈，為爸爸圓一個英雄夢。

北榮年捐贈器官及組織的人數已達1070人，為感念捐贈者的大愛精神，每年辦理追思感恩會。今（29）日舉辦「心傳真愛」器官捐贈感恩會，章小姐上台分享，爸爸以前不想受同學影響走歪路，因此瞞著家人報名軍校，爺爺知道後還氣得半死，但爸爸仍繼續從軍，最後做到士官長退休。

廣告 廣告

章小姐透露，爸爸個性爽朗，也很願意付出。後來搬進榮民之家，在其他榮民需要幫助時總是伸出援手，在大家的眼中，他就是個脾氣好、心地善良的人。

章小姐指出，今年在爸爸生日前夕，她買了蛋糕要幫爸爸慶生，當時並未發現身體有異狀，怎料僅過了一個月，某天清晨爸爸突倒臥寢室，送醫後狀況未改善，家人們討論如何替爸爸的善終做更有意義的安排。

章小姐回憶道，「爸爸在我的記憶裡一直是個為朋友兩肋插刀，很願意奉獻的人，他雖然沒有明說，但我明白他一直希望能在世上留下些什麼，能受後人緬懷，就像英雄那樣。」章小姐和家人討論，決定為爸爸圓一個英雄夢，替他捐出器官，遺愛人間。

章小姐說，後續爸爸共捐贈了2個腎臟、1個肝臟、1對眼角膜，成功幫助5個人，也讓5個家庭重拾希望繼續生活。章小姐最後感謝器捐團隊3D列印了爸爸捐出去的器官，並放回身體中，讓爸爸完整。

更多三立新聞網報導

遭藍委批是政治官！石崇良喊「中配6改4」涉公平正義：就是講真話

愛吃外食慘洗腎！55歲男等3年迎奇蹟 獲腎臟移植重生哭了

27年連鎖書店宣布熄燈！出清大拍賣 全館79折「文具1折起」

最新旅遊補助開跑！「爽領1萬元」全國都能申請 方法一次看

