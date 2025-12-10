68歲檳榔攤老闆娘遭砍死 兇手扯討嘸3萬欠債遭打臉：是他欠錢

【緯來新聞網】高雄市鳳山區光遠路今（10日）清晨驚傳命案，一名經營檳榔攤的68歲王姓女子，疑因與兒子相關的3萬元金錢糾紛，遭到一名46歲呂姓男子上門砍殺，送醫搶救後仍傷重不治。

68歲檳榔攤老闆娘遭砍死。（圖／翻攝Google Maps）

警方調查指出，嫌犯呂男落網後供稱，原本是為了追討王婦通緝中兒子所欠的債務，但雙方談判破裂後情緒失控，竟持刀狠砍王婦。不過，王婦兒子的友人出面反駁，聲稱當初呂男遭羈押時，交保金是王婦兒子代為支付，質疑實際欠債者應是呂男。



據了解，事發當時鄰居先聽到激烈爭吵聲，接著傳出尖叫與重物倒地聲，開門後見到王婦滿身鮮血倒臥門口，場面怵目驚心。她隨即被送往國軍高雄總醫院急救，但仍宣告不治。



警方表示，呂男坦承犯案，稱早上前往林男住處理論卻撲空，轉而與王婦發生爭執後持刀行凶，甚至在對方跪地求饒時仍未停手。鄰里間的監視畫面與目擊者證詞，正協助警方還原案發經過。



王婦的弟弟及女兒下午前往殯儀館處理後事，臉上盡是悲痛神情。而王婦兒子的友人也陪同家屬前往，他表示，呂男不僅顛倒是非，還懷疑其有吸毒情況，並稱王婦兒子的毒品案件可能也是遭呂男誣陷。目前檢警正持續釐清雙方說詞落差的真實性，命案背後真正的債務糾紛與動機仍有待進一步調查。





★《緯來新聞網》提醒您：珍惜生命、請拒絕毒品誘惑，提醒您遠離毒品 ★

★《緯來新聞網》提醒您：暴力及犯法行為，請勿模仿 ★

