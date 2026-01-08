68歲男星遭醫警告「6月內恐失明」！視力急速惡化 認了：那晚哭到天亮
記者王培驊／綜合報導
南韓資深演員宋承桓近日在節目中首度坦承，自己在平昌冬奧結束後，被診斷為「視覺障礙4級」，視力在短短半年內急速惡化，甚至一度被醫師告知「可能在6個月內失明」，這段經歷也成為他人生中最艱難的低谷之一。
宋承桓透露，自己在擔任平昌冬季奧運開幕式總導演後不久，便明顯感受到視力快速下滑，短短6個月內狀況惡化得相當驚人。為了找出病因與治療方式，他四處求醫，甚至遠赴美國就診，卻接連聽到令人絕望的診斷結果，不僅被告知「6個月內恐怕會失明」，也被直言「目前沒有有效的治療方法」。
談及當時的心情，宋承桓坦言，在正式被判定為視覺障礙4級的那一刻，「只哭過那一次」，那天晚上他整夜痛哭，情緒徹底潰堤。但哭過之後，他選擇逼自己站起來，開始思考「在現有狀況下，自己還能做到什麼」。目前宋承桓的視力狀況，已無法清楚辨識事物，只能隱約看見人或物的輪廓，他形容自己「幾乎什麼都看不見」。即便如此，他仍試著用不同的角度看待這場人生考驗，甚至語氣平靜地說出一句令人動容的話：「眼睛變差，其實也有好的地方，看不到的東西，就不用再去看了。」
宋承桓自1965年以童星配音員身分踏入演藝圈，橫跨演員、導演與表演製作人等多重身分，演藝資歷近一甲子。他不僅打造出風靡全球的表演作品《亂打秀（NANTA）》，更曾擔任平昌冬季奧運開幕式總導演，是韓國文化與表演藝術的重要代表人物之一。
即使視力嚴重受限，宋承桓仍持續站在舞台上，近來也投入舞台劇演出，與朴根瀅、鄭東煥、吳萬石等實力派演員同台。他以自身經歷證明，即使身體狀況不如以往，對表演與舞台的熱情，仍未因此熄滅。
更多三立新聞網報導
鄭雨盛、李政宰現身擔任喪主！影帝安聖基明告別式 大咖影星齊聚送前輩
TWICE彩瑛驚喜現身機場！暫停活動後「歸隊飛美國」 大巨蛋確定9人合體
台灣女星訪港當眾出糗！向太爆料「拿小金碗逼乾杯」 用途曝光全場尷尬
陳孝萱親口認已經分手！昔被拍「甜吻咖啡老闆」 首談現況：我都幾歲了
其他人也在看
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3
江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」 網讚：同個模子刻出來
藝人江宏恩出道多年，因八點檔《飛龍在天》爆紅，婚後生活一向低調。親弟是國際知名主廚江振誠，兄弟感情融洽。近日江宏恩貼出三姐弟與母親的大合照，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 10
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 16
19年婚姻正式結束！妮可基嫚「離婚分產協議」公開了 婚變導火線曝
奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與鄉村歌手齊斯·艾本（Keith Urban）被視為是演藝圈中的「黃金夫妻」，不料去年9月傳出兩人早分居婚變。如今2人於1月6日向法院提交協議文件，已達成和解並完成離婚手續，正式結束19年婚姻。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了
激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了EBC東森娛樂 ・ 16 小時前 ・ 72
陳妍希絕美新年照少女感滿點 3萬網驚呼：還是當年的沈佳宜
【緯來新聞網】女星陳妍希1月7日深夜在社群平台發布多張新年賀圖，身穿紅白搭配的旗袍式晚禮服入鏡，造型緯來新聞網 ・ 1 小時前 ・ 13
十元曝婚後與王齊麟金錢觀落差 喊話「多為家庭想想」
羽球雙打奧運金牌選手王齊麟與妻子陳詩媛（十元）自去年6月登記結婚、10月公開懷孕喜訊，並於12月補辦婚宴後，婚後生活備受外界關注。陳詩媛日前受邀登上好友曲曲的YouTube頻道，罕見暢談兩人從交往到結婚的心路歷程，更坦承婚後在金錢觀上的明顯差異，希望老公能為家庭多做考量。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 63
Lulu成功嫁給偶像陳漢典！14年緣分曝 媒體人讚：像細水長流愛情紀錄片
藝人陳漢典與Lulu黃路梓茵將於本月25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，婚禮倒數之際，兩人搶先曝光遠赴日本拍攝的婚紗照，以富士山、河口湖為背景甜蜜依偎，畫面溫柔浪漫，引發熱烈討論；媒體人狄志為也發文祝福，形容兩人的感情「彷彿一部細水長流的愛情紀錄片」，從默契搭檔走到人生伴侶。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
證實回台坐月子！汪小菲妻馬筱梅曬嬰兒房「洩寶寶性別」 網瘋猜1答案
大S前夫汪小菲與妻子馬筱梅（Mandy）結婚將滿2年，也準備迎來兩人的第一個孩子，即使馬筱梅挺著巨大孕肚，依舊跟著汪小菲到處跑，不時開直播與網友互動。日前馬筱梅提到生產前的準備工作，所有事自己都已經處理完畢，並證實將回台坐月子。網友從她的影片中發現兒童房的布置以藍色為主，以及嬰兒服的顏色，猜測她懷了兒子。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 25
林俊傑女友七七現身警局報案！遭爆是假富二代
林俊傑上個月透過IG貼出跟家人的合照，照片中有中國女網紅「七七」，被視為高調認愛，沒想到7日卻爆出「七七」現身北京某派出所的報案畫面，據中國狗仔「瓜田寒姐」爆料，「七七」曾於5日穿著黑色連帽外套，刻意遮住臉部，整體打扮十分低調，僅有標誌性的瀏海被認出，至於具體報案事件，未獲得警方出面說明。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前 ・ 29
女神換軌主持／獨家！換掉女主持人救收視 羅志祥改搭林襄召喚人氣
林襄因酬勞居高不下，讓許多廠商卻步，導致她在2025年工作量明顯縮水，粗估收入少了數百萬元，甚至人氣也跟著出現鬆動跡象，粉絲數不增反減。不過，一邁入2026年就傳出林襄接下新工作，中天《綜藝OK啦》換掉原主持何美，找來林襄搭檔羅志祥救收視，林襄也盼能藉節目拉抬自己的人氣。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 134
郭書瑤信義區被搭訕要IG 苦笑「大家不認識我了嗎」
郭書瑤過去訪問時就透露，已經單身七年，甚至遇過曖昧對象斷崖式消失！最近在《小姐不熙娣》再次談到這段經歷，感歎前一年的人生狀態，跟自己主演的《何百芮的地獄戀曲》幾乎同步，悲慘陷入「失業又失戀」的雙重打擊。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前 ・ 40
李多慧不怕寒流穿超辣！「黑色內衣現形」超薄上衣熱舞 粉絲全暴動
韓籍啦啦隊女神李多慧來到台灣邁入第三年，憑藉親民的性格圈粉無數。6日她在IG曬出一段熱舞影片，即使在冷颼颼的天氣，她仍穿著超薄上衣隨音樂舞動，黑色內衣若隱若現，立刻引爆粉絲熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 10
才衰背5百萬債務！王俐人爆離婚小7歲尪發聲了 32字鬆口婚姻現況
去年才因「好心借名」替朋友開店，無端背上500萬元債務、被債主告上法院的49歲女星王俐人，如今被爆早在數月前就已悄悄與小7歲的演員老公林琮軒辦妥離婚手續，結束近4年的婚姻，消息之所以會傳開，正是她私下向友人吐露心聲時淡淡一句：「分了比較輕鬆。」對此王俐人也回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
獨家／控Andy不忠「關鍵帳本」也拿不出實據 家寧爆遭友人厭煩！慘落眾叛親離
去年網紅界掀起巨浪，Andy 老師驚天指控百萬頻道與收入遭家寧一家奪走，輿論瞬間引爆，砲火全面倒向家寧。然而，起初仍有幾位友人選擇「逆風」守護，試圖為家寧發聲，還原另一種視角。不料卻因家寧的消極，紛紛離她而去。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前 ・ 31
焦凡凡飛福岡度假！美照連發孕肚藏不住...超甜告白「有一個最貼身的小夥伴」
焦凡凡與婁峻碩結婚1年多，去年9月公開懷孕喜訊，也透露肚中寶寶的性別是男生。她在懷孕前就接下屏東跨年的主持工作，老公婁峻碩也愛相隨前往屏東跨年，全程陪伴在側。近日她飛往日本福岡度假，分享一系列美照，可以看到即使穿著厚外套，孕肚仍相當明顯。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 5
最美星二代！鍾麗緹15歲小女兒高顏值爆紅瘋傳 網友狂讚：基因太強大
55歲港星鍾麗緹以亮麗外型聞名，曾演出多部戲劇作品，在觀眾心中留下深刻印象。她育有三名女兒，分別是大女兒Yasmine、二女兒Jaden以及小女兒Cayla。其中年僅15歲的小女兒Cayla（張凱琳，暱稱考拉），近日因一段網友分享的現場側拍影片意外成為焦點。影片中，她穿著深色外套與白色上衣，面對鏡頭微笑，舉止從容自然。高挑的身形與立體五官，加上不帶稚氣的成熟氣質，使她的外貌舉止瞬間吸引討論。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
傳擦不出火花「搭檔換林襄」 羅志祥替抱屈：和何美默契滿分
《鏡週刊》報導指出，知情人士透露，何美在節目中表現略顯不足，綜藝效果未達預期，加上與羅志祥互動缺乏火花，何美去年底錄完最後一集後悄然退場，製作單位便鎖定林襄成為新任主持人。對此傳聞，羅志祥在臉書發文表示，看到《綜藝OK啦》的新聞內容提到「知情人士透露」指他...CTWANT ・ 22 小時前 ・ 36
演藝圈包租婆是她！25歲財富自由「狂掃淡水線10多間套房」
愛情天后小彤除了是兩性文學暢銷作家，開過補習班、25歲就已財富自由可以買下捷運淡水線10幾間套房的她，還是位資深包租婆，幾十年來遇過的房客包括名嘴、音樂製作人等，近期她偕同閨蜜與明星房客夫妻倪安東、管罄一起吃飯，倪安東夫婦透露入住她的房子後，生活與事業都順風順水，最近還公布懷孕消息。小彤得意表示：「我這間房子是命理老師認證的超級吉屋，包生包發！」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
梁朝偉沒兒女！ 劉嘉玲：人生圓滿並非只有傳宗接代
香港女星劉嘉玲去年12月8日剛迎來60歲生日，日前在香港上環文武廟被野生捕獲再度躍上新聞焦點，她和金馬影帝梁朝偉結婚17年沒有生兒育女也再次成為話題。劉嘉玲不久前在綜藝節目《一路繁花2》說：「我就是不想生。」霸氣回應外界對她「沒有下一代人生不完整」質疑。節目上，劉嘉玲認為人生的圓滿，並非只有傳宗接代自由時報 ・ 4 小時前 ・ 10