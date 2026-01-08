68歲男星遭醫警告「6月內恐失明」！視力急速惡化 認了：那晚哭到天亮

記者王培驊／綜合報導

南韓資深演員宋承桓近日在節目中首度坦承，自己在平昌冬奧結束後，被診斷為「視覺障礙4級」，視力在短短半年內急速惡化，甚至一度被醫師告知「可能在6個月內失明」，這段經歷也成為他人生中最艱難的低谷之一。

宋承桓被診斷為視覺障礙4級後，當晚徹夜痛哭。（圖／翻攝自MBN Entertainment）

宋承桓透露，自己在擔任平昌冬季奧運開幕式總導演後不久，便明顯感受到視力快速下滑，短短6個月內狀況惡化得相當驚人。為了找出病因與治療方式，他四處求醫，甚至遠赴美國就診，卻接連聽到令人絕望的診斷結果，不僅被告知「6個月內恐怕會失明」，也被直言「目前沒有有效的治療方法」。

廣告 廣告

南韓資深演員宋承桓如今視力已無法清楚辨識事物。（圖／翻攝自MBN Entertainment）

談及當時的心情，宋承桓坦言，在正式被判定為視覺障礙4級的那一刻，「只哭過那一次」，那天晚上他整夜痛哭，情緒徹底潰堤。但哭過之後，他選擇逼自己站起來，開始思考「在現有狀況下，自己還能做到什麼」。目前宋承桓的視力狀況，已無法清楚辨識事物，只能隱約看見人或物的輪廓，他形容自己「幾乎什麼都看不見」。即便如此，他仍試著用不同的角度看待這場人生考驗，甚至語氣平靜地說出一句令人動容的話：「眼睛變差，其實也有好的地方，看不到的東西，就不用再去看了。」

宋承桓自1965年以童星配音員身分踏入演藝圈，橫跨演員、導演與表演製作人等多重身分，演藝資歷近一甲子。他不僅打造出風靡全球的表演作品《亂打秀（NANTA）》，更曾擔任平昌冬季奧運開幕式總導演，是韓國文化與表演藝術的重要代表人物之一。

即使視力嚴重受限，宋承桓仍持續站在舞台上，近來也投入舞台劇演出，與朴根瀅、鄭東煥、吳萬石等實力派演員同台。他以自身經歷證明，即使身體狀況不如以往，對表演與舞台的熱情，仍未因此熄滅。

更多三立新聞網報導

鄭雨盛、李政宰現身擔任喪主！影帝安聖基明告別式 大咖影星齊聚送前輩

TWICE彩瑛驚喜現身機場！暫停活動後「歸隊飛美國」 大巨蛋確定9人合體

台灣女星訪港當眾出糗！向太爆料「拿小金碗逼乾杯」 用途曝光全場尷尬

陳孝萱親口認已經分手！昔被拍「甜吻咖啡老闆」 首談現況：我都幾歲了

