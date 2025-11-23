68歲男硬闖人妻家「抽插得逞」 強拉手撫摸生殖器 喊：給1千舔下面，娶你當小老婆
（社會中心／綜合報導）高雄一名已婚女子在家中請熟識的 68 歲王姓鄰居協助移動馬達線路，不料對方竟藉機性侵，讓她身心受到嚴重衝擊。事件發生後，女子長期無法工作，婚姻也因此破裂。一審法院認定王男犯下強制性交罪，量刑 4 年；其後因王男認罪並與被害人達成和解，二審改判 3 年 6 月徒刑。王男不服再上訴，但已遭最高法院駁回。
判決指出，事件發生於 2022 年 9 月 28 日上午。小雯（化名）因王男長期從事水電工作，便請他到住處幫忙。工程結束後，小雯準備付費時，王男突然要求擁抱，接著強吻並以手侵犯她的身體。
示意圖／高雄一名已婚女子在家中請熟識的 68 歲王姓鄰居協助移動馬達線路，不料對方竟藉機性侵。（擷取自 免費圖庫freepik）
王男的行為並未因此停止，他還拽住小雯的手觸碰自己的下體，並以「2000 元讓我和妳發生關係（體外）」、「1000 元讓我舔妳」等語句試圖誘迫。當時小雯的女兒就在樓上，讓她不敢大聲呼救，只能一再拒絕。王男離開前甚至說出「想娶妳做小老婆」等話，要她不要告訴他人。
小雯事後向大女兒哭訴，情緒崩潰，自責又恐懼，不敢立即報警。同日下午王男還在住處外攔截她，塞給她餅乾、梳子等物品，要求保密，甚至試探性地向小雯的丈夫打聽是否察覺異狀。丈夫發現不對勁後詢問妻子，小雯才坦承遭性侵。丈夫憤怒之下前往王男住處砸毀天公爐。小雯則於 10 月 1 日報案，隔日迅速搬離住了十多年的家。
審理過程中，王男起初否認犯行，但法院認為，小雯無誣陷動機，且案發後立即搬家、精神高度受創，加上監視器畫面顯示王男曾不斷送東西給小雯，其行為與證詞相符，因此認定犯行成立。一審依強制性交罪判 4 年。
王男之後改變態度，承認犯罪並支付 100 萬 4480 元與小雯達成和解，請求從輕量刑。二審法院考量小雯至今仍呈現輕度身心障礙且無法工作，但也顧及王男高齡、已退休、並已完成賠償，最終將刑度改為 3 年 6 月。
案件進入三審後，最高法院認為二審認定已屬妥適，小雯雖與王男和解但並未原諒對方，而量刑已超過可適用緩刑的標準，因此駁回上訴，全案定讞。
