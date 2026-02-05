68歲看護升格繼母！爆「2億家產已轉走」8億人瑞子女炸鍋 律師揭逆轉關鍵

68歲賴姓看護獨自升級成「繼母」，上月與擁8億身價的102歲王姓人瑞登記密婚，引發家屬質疑覬覦高額家產，示意圖。（翻攝自photoAC）

68歲賴姓看護獨自升級成「繼母」，上月與擁8億身價的102歲王姓人瑞登記密婚，引發家屬質疑覬覦高額家產，3日一票眾子女、孫們衝到馬偕醫院門口，上演搶人，爆發肢體衝突，如今雙方互告。據了解，老翁名下約2億資產已被轉至賴女名下；律師則坦言1關鍵，家屬才有望將家產才能拿回。

覬覦8億家產騙婚？

人瑞王男的子女認為，父親是在「不知情」的狀況下，被68歲賴女拐騙登記結婚，且賴女甚至以「配偶權」禁止子女探視，限制王男與子女們接觸，疑似將其軟禁，態度強硬，就連報警也無法介入。最終家屬在3日下午王男於馬偕醫院就醫時，3個兒子帶著3個媳婦以及4名孫子、孫女共10人，在醫院門口堵人，並協力將王男帶走，上演搶人大戰，現場一度陷入混亂。

廣告 廣告

至於王男子女、眾孫的指控，賴女則提出傷害、強制以及妨害名譽等告訴，同時申請保護令，要求王姓人瑞的子女不得接近賴姓女看護50公尺。受質疑的戶政事務所人員則表示，王翁當時辦理登記時，均能正常應答，才會依法受理登記。

看護名下已轉入總計約2億元資產？

不過據《風傳媒》報導指出，王翁名下已有7筆土地、以及8000萬元保單，總計約2億元資產已被轉至看賴女看護名下，引發家屬極度不滿。至於雙方各說各話，子女、眾孫是否有望勝訴，法律專家就坦言，若家屬能證明老翁在登記時，已喪失行為能力，婚姻就有機會判定無效。同時也建議子女應及早為長輩規畫「意定監護」或「財產信託」，避免高額遺產成為外人覬覦的目標。

更多鏡週刊報導

68歲看護「獨自升級繼母」與8億人瑞登記 10子孫街頭搶人！北市戶政還原真相了

狼運將拖醉女到後座性侵「還拍下性愛片」 事後竟丟包路邊！下場曝光

復興航空倖存空姐參選！關鍵黑盒子真相再被挖 小黃司機慘況曝光掀討論