68歲看護升格「人瑞妻」再另請1看護？律師驚：出其不意案外案

北市日前發生一起搶人大戰，主因在於一名擁有8億資產的破百歲人瑞，原本照顧她的68歲台籍看護被家屬控訴，在上個月自行帶著老翁到戶政機關登記結婚，除了家人們完全不知情外，傳看護且不讓親屬探視，才會利用老翁看醫生過程當場攔截。不過，日前傳出該案又衍生出案外案，讓律師李怡貞直言「家事案件總會有出奇不意的事情」。





該名百歲老翁因過去從事代書業，手中持有多筆不動產傳市值8億，原先請來的台籍看護在上月帶著老翁登記結婚，讓不知情的家屬相當傻眼，後續因看護不讓家人探視老翁，加上報警也無用，才會在醫院前出現攔截帶人情況。此外，傳出該68歲看護在升格為人妻後，又再度請了一名越籍看護在昨日的衝突中疑似人身受到影響。

68歲看護升格「8億百歲人瑞妻」再請懷孕看護 律師驚：出其不意案外案

該老翁在就醫時被親友攔截。（圖／民視新聞資料照）





對此，李怡貞在臉書撰文，指出：「家事案件為何我覺得好玩？總是會出其不意的案外案。68歲看護升格配偶以後，又請了一位40歲出頭的看護。總之，看護被看護，萬歲萬萬歲。」









